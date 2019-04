Sykle til jobben-aksjonen er i gang!

KRISTIANSAND: På sykkelstien ved Slottskvartalet var det onsdag rigget til en hyggelig åpningsseanse i duskregnet. Her var det mulig å få utført sykkelservice av det mobile sykkelverkstedet til Kirkens Bymisjon, gjøre et kupp på ny sykkelhjelp og ikke minst få en hyggelig hilsen fra Bedriftsidretten på vei til dagens gjøremål.

Kristiansand ble kåret til årets sykkelby i 2018. Det betyr at vi i forhold til resten av landet er svært heldige med tilretteleggingen for syklister i og rundt byen! Vi anbefaler å lete fram sykkelen og komme seg ut på de nyfeide sykkelstiene.

Kristin Tverberg

Til tross for sin stadig mer voksne alder er Sykle til jobben-aksjonen mer aktuell enn noen gang. I 2018 var helseutgiftene i Norge på hele 360 mrd. kroner, en vekst på 4,2 % sammenlignet med 2017.

Å starte dagen med å gå, løpe, skate eller sykle til jobben har både en forebyggende og helsefremmende effekt. Samtidig bidrar du til et reelt miljøløft og enklere trafikkavvikling i bybildet. I tillegg kan du risikere å bli i godt humør!

Helseeffektene er enorme

Sykler du til og fra jobben, kan du redusere generell dødsrisiko med 41 prosent, forekomst av kreft med 45 prosent og hjertesykdom med 46 prosent, viser en stor og anerkjent studie. Aksjonen Sykle til jobben kan være den lille motivasjonen folk trenger for å komme i gang, både med en aktiv reisevei og en mer aktiv hverdag.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Norges største og eldste aktivitetskampanje

Sykle til jobben er Norges største og eldste aktivitetskampanje og arrangeres av Norges Bedriftsidrettsforbund. Målet med aksjonen er å få flere til å velge en aktiv reisevei til og fra jobben og en mer aktiv livsstil generelt. Flere enn 42 000 deltakere var med i 2018, og i 2019 gjennomføres kampanjen fra 24. april til 21. juni.

Deltakerne kan registrere absolutt all aktivitet og man kan vinne premier til både til seg selv og laget. Det er fokus på bærekraftige kortreiste premier og opplevelser for laget. Kampanjen er for alle uansett alder, form og treningspreferanse.

Kristin Tverberg

Også i år er det veldig mange kommuner som dekker deltakelsen for sine innbyggere. I Vest- Agder gjelder det Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Farsund og Kvinesdal. Det gjøres en fantastisk jobb rundt om i alle disse kommunene både av ansatte og frivillige ildsjeler!

Kristin Tverberg

300 frivillige

I år har vi rekruttert hele 300 ambassadører som har et felles mål – få flere i aktivitet. De er våre engasjerte frivillige, som gjør en uvurderlig innsats. De er bosatt over hele landet og er aktive på mange forskjellige måter.

Dokumentert effekt

* 50 % sier at kampanjen har bidradd til at de har syklet mer.

* 47 % sier at kampanjen har bidradd til at de har latt bilen stå en eller flere ganger.

* 86 % ønsker å delta neste år.

* Generelt aktivitetsnivå øker fra 4,6 dager før kampanjestart til 5 dager etter kampanjeperioden er avsluttet.

* Det er helsegevinst og bedre form som er de viktigste grunnene til å delta i Sykle til jobben.

Kristin Tverberg

For dem som har (gode) grunner til å ikke sykle anbefaler vi en hvilken som helst annen form for fysisk aktivitet. Loggfører du dine bevegelser i kampanjeperioden, vil du samtidig få en svært god oversikt over eget aktivitetsnivå og i hvilken grad du oppfyller Helsedirektoratets anbefaling om minimum 150 minutter fysisk aktivitet pr. uke. Det er det faktisk bare 1/3 av Norges befolkning som gjør!

Kristin Tverberg

Tankevekkende og skremmende tall når vi tenker på hvor lite som egentlig skal til for å forbedre helse og livskvalitet. Øvrige konsekvenser av økt aktivitetsnivå blant folk flest må jo være å regne som ren bonus.