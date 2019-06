Fløy tilbake på tabelltoppen

PORSGRUNN: Pors var i mange år jevnlig motstander for Fløy i 2. divisjon, og kampene mot Pors har som regel alltid vært jevnspilte. Forrige bortekamp i Porsgrunn i 2017 endte med 2-1-seier etter scoringer av Dardan Dreshaj og Johan Kvame Naglestad. Begge målscorerne var med bort til Porsgrunn i år også. Trener Nikola Trajkovic gjorde ingen bytter fra forrige helgs hjemmeseier mot Flint, og startet med samme 11 mot Pors.

Første omgang begynte bra for Fløy, da de gikk rett i strupen på motstanderne fra start. Etter seks minutter lå ballen i nota, etter at Anders Hella slo hardt inn fra siden og en Pors-forsvarer var uheldig i duell med Lasse Sigurdsen og satte ballen i eget nett. Tidlig ledelse for øyguttene, men de var sultne på flere mål og fortsatte å presse på.

Fakta: Kampfakta 8. serierunde i Norsk Tipping-ligaen avd. 3 Pors – Fløy 1–4 (0–2) Pors stadion, Porsgrunn Mål: Selvmål (6’), Dreshaj (28’), Bentsen (76’), Myhre (83’), Fredriksen (90’) Dommer: Herman Aass (Fossum IF) Fløy (4-3-3): Knezovic – Richardsen (K), Naglestad, Dekovic, Reinhardsen – Kleppa, Heggi, Henanger – Hella, Sigurdsen, Dreshaj. Benk: Olsvoll, Fredriksen, Dahlum, Ask Mikkelsen, Thorsen, Markovic, Myhre X

Etter rundt halvtimen ble Henrik ‘Heggi’ Andersen klippet ned i boksen etter en corner og Fløy ble tildelt straffe. Den satte Dardan Dreshaj sikkert fra straffemerket og doblet ledelsen. Han er med det Fløys toppscorer til nå i sesongen, med fire seriemål. Det resultatet sto seg til pause og Fløy gikk i garderoben med selvtilli, etter Pors hadde skapt lite utenom en avslutning i stolpen.

Fløy

Andre omgang var mer jevnspilt, uten at noen av lagene skapte veldig store sjanser før kvarteret gjensto. Pors fikk da et frispark i farlig posisjon og innbytter og Pors-legende Kim Bentsen stilte seg opp bak ballen. Det ble ropt febrilsk til keeper Knezovic fra Fløy-benken at direkteskuddet ville komme. Og Bentsen fyrte av mot mål, ballen gikk så via en Fløy-rygg og i mål. 1–2 og plutselig var det kamp igjen, til tross for stort overtak fra øygutta. Fløy skrudde opp og svarte bare fem minutter seinere.

Fløy

En smart innøvd cornervariant med hurtig pasningsspill langs bakken sørget for at innbytter Christoffer Myhre til slutt kunne avslutte på mål, og han var sikker i avslutningen og sørget for ny tomålsledelse. Pors hadde lite å svare med og virket slitne. På overtid satte tidligere Pors-spiller Sebastian Fredriksen spikeren i kista, da han vendte av to spillere i boks før han avsluttet i nærmeste. Fredriksen fikk for øvrig beskjed av gamletreneren Tommy Svindal Larsen (nåværende Pors-trener), om å ikke feire mot gamle lagkamerater da han ble byttet innpå tjue minutter i forveien. 1–4 var et faktum og dommeren blåste deretter av kampen.

Nye tre poeng i boks og Fløy er på tabelltopp igjen, tre poeng foran Viking 2. Kommende helg er det ny bortekamp for Fløy mot Madla, før Donn kommer på besøk til Flekkerøy fredag 14. juni kl. 19.00.