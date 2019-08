Vant Sommerskogsløpets langløype

Det var 446 deltakere i det årvisse skogsløpet. Som vanlig var det fordelt på tre løyper:

21 km: Start fra Stemmen i Øvrebø (261 løpere)

12 km: Start fra Aurebekk (107 løpere)

8 km: Start fra Bergstølhytta (78 løpere)

Felles innkomst på Dalane.

De beste tidene uansett alder hadde følgende:

I lang løype (halvmaraton) ble dameklassen (som i fjor) vunnet av Ingrid Ukkelberg på fantastisk tid (89:39), foran Ragnhild Marie Dyrkolbotn (103:13), Trine Holmer-Hoven (105:16), Katja Lykke Tonstad (108:14) og Kjersti Reiersen (111:12).

I herreklassen vant Joakim Hanssen (83:58), foran Simen Koland (85:11), Jørgen Solli Strøm-Olsen (91:39), Kenneth Sløgedal (92:48) og Andreas Jølstad (93:02).

På 12 km ble dameklassen vunnet av Kristine Skrede Vaardal-Lunde (56:28), foran Bente Gullsmedmoen Hauge (63:47) og Stefanie Johnsen (71:21).

Hos herrene vant Frode Lindblom (51:08), foran Jan Askland (52:10) og Arne Kristoffersen (53:43).

På 8 km damer vant Åse Gullsmedmoen (44:21), foran Lillian Solberg (52:12) og Hege Baggethun (52:37).

Hos guttene ble det seier til Gunnar Mollestad (41:20-egen tid), foran Jan Magne Strandberg (45:13-egen tid) og Bjarte Vestøl (45:25).

Sverre Larsen

Joakim Hanssen (35), vinneren av halvmaraton for herrer

Har du trent godt i år?

– Ja, men jeg hadde en dupp i sommeren, siden jeg ble skadet og ikke kunne delta på de siste konkurransene. Sommerskogsløpet er et fantastisk løp. Det siste løpet jeg deltok på var på Fløymila, og det gikk riktig så greit!

Var det noen harde partier i løypa i dag?

– Ja, det var noen tøffe kneiker både oppfor og nedfor. Det gjaldt å holde seg på beina. Jeg løp sammen med noen i begynnelsen av løpet til det var gått 1 km, og deretter løp jeg alene!

Sverre Larsen

Ingrid Ukkelberg (36), vinneren av halvmaraton for kvinner

Hvordan synes du dette løpet var?

– Det var en fin trasé. Det var litt blautere enn det pleier. Det var en ny vri og ny sti på slutten. Og løypa var lett kupert, og det var bra.

Hva skjedde i løpet her i dag?

– Jeg hang med i ryggen på Joakim Hanssen pluss to til i begynnelsen. Og så gikk det for fort, og jeg måtte slippe dem. Jeg er godt fornøyd med tiden min. Men jeg ble sliten på slutten!

Var det mange kjente av deg som løp?

– Ja, det var en gjeng fra Marnardal. Vi feiret 60-års dagen til Arild Hetland. Og familien min feiret dagen hans med å delta.

Sverre Larsen

Erlend Larsen (36), deltaker på lang løype, 21 km

Har du noen mål med løpet her i dag?

– Ja, jeg har et mål om å komme i mål rundt to timer. Jeg skal løpe så fort jeg kan, og prøve å fullføre greit. Det er 1. gang jeg løper Sommerskogsløpet!

Hva setter du pris på med denne halvmaratonen?

– Det er naturen, og at vi er ekstra heldige med fint vær!

Sverre Larsen

Eilif Johanssen (61), deltaker på lang løype, 21 km

Hva synes du om oppslutningen og om løypa?

– Jeg synes det virker bra, og det er mange som deltar her i dag. Det er god stemning. Løypa er utbedret etter Bergstøl, og det er en ny slutt. Jeg har løpt løpet på trening et par ganger før i år. Jeg har også deltatt på dette løpet noen ganger før.

Sverre Larsen

Steinar Bergan (51), arrangør ved Bergstøl

Hva slags utfordringer er det i løypa i dag?

– Det er varmen og lengden som byr på flest problemer. Og enkelte partier er bløte.

Sverre Larsen

Sverre Larsen

John Magnus Humborstad (68), arrangør fra Utvalget

Hva slags løype venter vi på i dag?

– Det er et flott løp selv om det har vært mye nedbør i det siste. Det har tørket opp, og det er et greit og fint løpsvær i dag. De siste to kilometerne er endret. Og logistikken har vi ordnet så godt det lar seg gjøre.

Sverre Larsen

Resultater:

Langløypa – 21 km (halvmaraton):

K15-19

1Julie ChristiansenEgen bedrift139.50

2Hanne Ljøstad NilsenEgen bedrift153.00

-Synne BergeEgen bedriftFullført

K25-29

1Bergljot Matre GåslandEgen bedrift115:55

2Thanee M. Indergård RoEgen bedrift137:21

3Marit HegglandKr.sand kommune139:17

-Andrea BreilidEgen bedriftFullført

K30-34

1Camilla ViervangSparebanken Sør127:17

2Ulrikke GrønbergEgen bedrift133:15

3Susanne VikhalsEgen bedrift138:15

4Hege ØsterhusITE Østerhus140:59

5Yvonne Bjorå AndersenMacGregor142:37

6Ronja GustafsonEgen bedrift183:15

7Silje RegevikEgen bedrift193:00

K35-39

1Ingrid Eikaas UkkelbergEgen bedrift89:39

2Randi Marie DyrkolbotnSørlandet Sykehus103:13

3Katja Lykke TonstadKr.sand kommune108:14

4Elisabeth GillKr.sand kommune119:10

5Elisabeth Haarr DønnestadRepstad138:00

6Anne-Line AagedalUiA142:17

6Benedicte Sæbø SeverinsenSørlandet Sykehus142:17

8Silje Zahl HovdaEgen bedrift157:53

9Mari Melsom KristensenEgen bedrift160:14

10Eva Helén TandbergKSI162:00

11 Iren FauskeEgen bedrift164:00

12June Bjorå KjelvikEgen bedrift196:00

K40-44

1Trine Holmer-HovenEgen bedrift105:16

2Elisabeth Moe van den BergEgen bedrift120:01

3Kari-Anne KverneggenVA Fylkeskommune125:29

4Anne Kristin HolteKKG127:22

5Pia Riise BerlingKr.sand kommune132:00

6Nina Slåen SvendsenEgen bedrift142:00

7Ellen KarlsenEgen bedrift146:30

8Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus146:43

9Ingeborg Brattli LundEgen bedrift154:00

10 Hilde StrømsnesEgen bedrift157:38

11Hildegunn Skage TeinumEgen bedrift188:40

-Cathrine SkarpeidSørlandet SykehusFullført

-Solgunn BerstadSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Kjersti ReiersenEgen bedrift111:12

2Charlotte P. AspholmLøplabbet113:21

3Nina Hovda MidbøeBlatchford Ortopedi139:39

4Anita KarlsenEgen bedrift144:47

5My Choi HsiungSørlandet Sykehus146:00

6Heidi Elisabeth HauglandTeam Mosjon148:00

7Rita AbrahamsenEgen bedrift169:00

-Åslaug GrøvlenEgen bedriftFullført

-Sigrun DrangsholtLærerneBrutt

K50-54

1Colleen Delane-SkibsrudEgen bedrift124:31

2Inger Britt BakstadTeam Mosjon125:56

3Elisabeth HesjedalKr.sand kommune157:38

4Åse TellefsenRPC Packaging167:00

5Ellen WeierholtEgen bedrift173:10

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Siri Hamre NøvikEgen bedriftFullført

-Tone Britt VrålstadEgen bedriftFullført

-Toril BrantzegCameron SenseFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Tove Elisabeth MangsethKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Anita MoenMHI137:50

2Eli JensenSørlandet Sykehus139:54

3Siri Marit AaslandEgen bedrift158:57

4Hege Sund RefsnesSørlandet Sykehus166:01

5Aud Kristine FjeldstadEgen bedrift167:00

6Kari Beate ØsterhusEgen bedrift169:00

-Trine LolandKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Turid DyrstadTeam Mosjon140:55

2Grete Kristine MøllandEgen bedrift166:01

2Kirsten SolaEgen bedrift166:01

2Siri AabergEgen bedrift166:01

5Elisabeth EidKr.sand kommune167:00

-Randi BergEgen bedriftFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune124:50

2Sølvi NoraasSørlandet Sykehus167:00

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

M – Ikke oppgitt alder:

-Ole Falk HansenEgen bedrift103:38

M20-24

1Thor Einar MidbøeEgen bedrift133:07

M25-29

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand91:39

2 Even SkulandEgen bedrift99:01

3Joakim SkoltPwC104:22

4Glenn SørensenEgen bedrift107:29

5Thomas NatvigEgen bedrift109:21

6Nils Henrik BechEgen bedrift113:02

7 Dag-Erik TvedtNOV115:33

8Christoffer CowardEgen bedrift119:56

9 Per Øyvind ØstremBico123:29

10Jonas JahnssonBrandsdal Group124:13

11Kjetil SollieMizuno Norge125:17

12Øystein EliassenAvitell128:34

13Andreas Lund OlsenT. O. Slettebøe161:00

M30-34

1Simen KolandPhonero85:11

2Kristian EmanuelsenNOV96:38

3André ErikssenOtera110:15

4Yngve MathisenAgder Energi111:53

5Michael HenriksenNAV113:53

6Ferdinand FredriksenEgen bedrift115:47

7Erlend VelandEgen bedrift116:41

8Eirik EmanuelsenNOV117:32

9Jon LarsenNikkelverket119:19

10Mikel Sania AretxabaletaEgen bedrift121:31

11Ruben Mosfjell NilsenHSH Entreprenør122:04

12Anders KommedalOtera125:47

13Erik EftevågMekonomen Sørl.p. 150:37

14Erik SkulandHellvik Hus Søgne152:05

-Jøran EriksenAamodt VVSFullført

-Filip HanssenEgen bedriftBrutt

M35-39

1Joakim HanssenFundament83:58

2Kenneth SløgedalEgen bedrift92:48

3Thomas LindalKKG93:04

4Christian BøenEgen bedrift93:58

5Erlend HauklandEgen bedrift96:02

6Eirik Mørch AaenEgen bedrift98:59

7 Lars Ingemann SodefjedVest-Agder muséet101:53

8Kristian Bartnes LineEgen bedrift102:00

9Audun TobiassenEgen bedrift102:47

10 Morten ØyaOasen Skole104:05

11 Kim-André PåhlmanEgen bedrift105:39

12Thomas AksnesCameron Sense105:58

13Andreas Morch HildershavnEgen bedrift108:06

14Johan FinnestadEgen bedrift110:02

15Christer Eikrem de LangeSparebanken Sør110:59

16Daniel KaarbøEgen bedrift111:27

17Roy Christian FlaaNikkelverket115:10

18Andreas StorbukåsAgder Energi115:44

19Magne SørvigLSK117:07

20Jostein Hagen OsalandStatbil121:21

21 Tommy RasmussenEgen bedrift121:41

22Eivind ReinhardtsenEgen bedrift122:59

23Harald HansenCameron Sense124:49

24Kristian Wiik RavnaasAgder Energi127:04

25Erlend LarsenEgen bedrift128:50

26 Kai Arne ArnesenEgen bedrift129:45

27 Per Øgrey BrandsdalEgen bedrift132:43

28Kjetil BreenTangen vgs138:36

29Geir Åge NomelandEgen bedrift138:50

30 Bjørn Stian HellgrenEgen bedrift139:56

31Kristian BesratenEgen bedrift139:58

32Joakim Lindgren-KavliEgen bedrift144:11

33 Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa146:00

34Thomas FjukstadNorgesplaster148:30

35Bengt Roar ÅslandEgen bedrift166:36

36Kenni MeilbyPhonero170:00

37Magnus Bjorå KjelvikEgen bedrift196:00

-Odd Erik GrønbergBrandsdal GroupFullført

M40-44

1Andreas JølstadSørmegleren93:02

2Jan Rikard OlafsenNAV Agder93:11

3Åge Harald DrangsholtFædrelandsvennen95:00

4Knut Andreas ØstensvikEgen bedrift96:19

5Jostein EftelandEgen bedrift99:08

6Reidar AskildsenEgen bedrift104:50

7 Odd Anders ArntzenOtera110:35

8Øystein LorentzenEgen bedrift112:14

9Atle WandsvikEgen bedrift112:19

10Marius WestgaardKr.sand kommune113:16

11Jose Luis Brehcist RodriguezKongsberg Oil & Gas114:42

12Frode JensenEgen bedrift115:51

13Trond KristiansenEgen bedrift116:39

14André Berg EdvardsenEgen bedrift117:27

15 Svein Ove HagaCameron Sense121:11

16Frode Stubhaug KlemSparebanken Sør125:12

17 Roger SeterlienEgen bedrift127:50

18Frode ForengenNOV130:18

19 Even Øgrey BrandsdalEgen bedrift132:53

20Halvard BirkenesEgen bedrift138:16

21Terje SimonstadEgen bedrift139:52

22Kenneth TrysnesEgen bedrift141:01

23Einar Øgrey BrandsdalBrandsdal Group142:44

24Ole Gunnar KnutsenKr.sand kommune143:58

25Thomas JacobsenEgen bedrift148:39

26 Bjørn KittelsenEgen bedrift160:06

-Thomas ØderudKr.sand kommuneFullført

-Tor Brede LaunesSørlandet SykehusFullført

M45-49

1Ståle ThortveitKr.sand kommune96:54

2 Are AaneslandMHWirth98:53

3Stefan LundgrenKr.sand kommune103:12

4 Stig André JansenAgder Taxi105:46

5Kjetil KarlsenTangen vgs109:39

6Frode TjomslandStatbil115:14

7Bjørnar SvendsenRPC Packaging116:35

8Helge AasliEgen bedrift120:03

9Eirik SkaaraOneCo122:40

10 Rune JakobsenEgen bedrift123:22

11 Paul Christian BrandsdalEgen bedrift124:14

12 Even KristiansenEgen bedrift124:31

13Terje MyklandEgen bedrift125:49

14 Morten BomannVest-Agder muséet127:23

15Tormod SandnesEgen bedrift127:26

16Pål Johan StokkelandEgen bedrift129:16

17 Rune MorkCameron Sense129:30

18 Roger NodelandEgen bedrift129:51

19 Dag SvingenT. O. Slettebøe135:59

20Kenneth FinsådalEgen bedrift136:32

21Lennart SandnesEgen bedrift142:22

22Terje FalanderEgen bedrift143:01

23Espen SkarpholtNOV146:34

24Jan JohanssenEgen bedrift156:45

25 Bjørn Inge BertelsenBrandsdal Group162:00

26 Morten TeinumPhonero181:21

-Kenneth ØstensenEgen bedriftFullført

-Raymond FosseEgen bedriftFullført

M50-54

1 Finn Terje UbergVennesla kommune94:13

2Nils Kristian AarslandEgen bedrift100:09

3 Rune SkuggedalElkem Fiskaa103:34

4Jan Kåre EriksenKr.sand Politi107:29

5 Svein-Tore NilsenOptimera111:49

6 Jarl BøhnNOV112:26

7Håkon NymoTeam Mosjon112:31

8Arild FlystveitPhonero113:13

9Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe119:23

10Frode HesjedalAgder Energi123:50

11 Arne ThorslandTeam Equator133:06

12Terje MydlandNOV138:26

13Thor Asbjørn Vigeland LarsenEgen bedrift143:38

14Alf Helge FredriksenEgen bedrift159:54

15Yngvar KiledalHandelsbanken161:00

16Michael HaagensenEgen bedrift162:00

17 Arne Dagfinn AndersenEgen bedrift164:00

18Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte178:15

-Arne VrolstadEgen bedriftFullført

-Bjørn SkarpholtEgen bedriftFullført

-Christian von der OheEgen bedriftFullført

-Geir SalvesenEgen bedriftFullført

-Håvard SeverinsenEgen bedriftFullført

-Jostein KristiansenCameron SenseFullført

M55-59

1Torstein TarraldsenEgen bedrift96:33

2Helge NesetMHWirth112:22

3Erik FalkNOV113:10

4Ole Johan BueklevRepstad113:44

5Trond SørensenEgen bedrift125:31

6Jon Steinar ViervangSparebanken Sør127:17

7 Lars Yngvar ØynaJernbanen131:17

8 Svein Magne ThorbjørnsenEgen bedrift133:04

9Inge Einar HolmTeam Mosjon134:34

10John Rune IngebretsenTeam Mosjon135:50

11Kenneth AbrahamsenGumpen Gruppen136:00

12Harald WeggeElkem Fiskaa139:01

13Oddvar BorgersenCameron Sense140:20

14 Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus141:30

15 Kai StokkelandEgen bedrift147:00

16Geir Brekke OlsenT. O. Slettebøe149:00

17Arthur BjørnhomTine Kristiansand153:38

18Alf Tore NilsenAdvokatfirma Tofte157:53

19 Kristen BueF & A Egeland169:00

-Dag BrekkanJernbanenFullført

-Svend Tore BreilidEgen bedriftFullført

M60-64

1 Bjørn Rune HenriksenElkem Fiskaa112:15

2Arild HetlandEgen bedrift116:03

3Knut OwingVA Fylkeskommune118:28

4Håkon SkavikmoAgder Energi137:13

5Helge JohannessenTINE Kristiansand140:20

6 Bjørn ReinhartsenOneCo141:00

7Arild MoenTangen vgs144:01

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Magne KiledalEgen bedriftFullført

-Stein ØynaGoman BakerietFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket115:00

2 Tor Arve MonanVarodd137:40

3 Kai KyllingstadSparebanken Sør149:56

4Torleif UndemEgen bedrift160:12

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

M70-74

1Alf GurandsrudLandmåler Sør140:28

M75-79

-John Arvid LieLærerneFullført

Mellomløypa – 12 km:

K25-29

1Kristina Skrede Vaardal-LundeOneCo56:28

2Magnhild RuglandKr. kommune/Student81:31

3Marianne Glastad HavnEgen bedrift88:45

K30-34

1Sara Kastbjerg JensenBufetat75:29

2Vibeke GolfFIKO81:10

3Silje BøenKr.sand kommune83:58

4Camilla HatløyKr.sand kommune86:58

K35-39

1Stefanie JohnsenUnit471:21

2Reidun Sørmo StrømmeVestre Torv72:47

3Ragnhild HelgesenKr.sand Politi72:52

4Siri Espedal LarsenUnit478:00

5Marit Tjomsland KroslidKr.sand kommune78:42

6Astrid Grønås GranumEgen bedrift83:58

-Kathrine FærestrandKr.sand kommuneFullført

K40-44

1Teresa PhamKr.sand kommune74:10

2Solveig SvahnströmBønder i byen81:00

3 Gro Elise PrestvoldRepstad83:30

4 Tina BenestadEgen bedrift84:55

5Marianne Skeie BøePosten92:50

6Tonje NodelandEgen bedrift93:52

-Anneli LauritsenEgen bedriftFullført

-Hanne HillesundFirenorFullført

-Kristine BarbølEgen bedriftFullført

-Mina OsePostenFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

K45-49

1Birgitte KristiansenEgen bedrift77:00

-Lene HillesundEgen bedriftFullført

K50-54

1Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne63:47

2Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommune85:00

3Astrid Marie IndergårdEgen bedrift87:58

-Anne Grethe EllingsenRPC PackagingFullført

-Carin Denise EckelSMSO-AgderFullført

-Eli JohannessenT. O. SlettebøeFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Gry LomelandEgen bedriftFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Unni Moland-IsaksenElkem FiskaaFullført

K55-59

1 Gro KristensenVarodd84:31

2 Irene LeifsdottirSørlandet Sykehus94:19

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

K60-64

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

K70-74

1 Liv SkrettingEgen bedrift120:00

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

M15-19

1William DuganEgen bedrift68:12

M30-34

1Kristian Heltzen TjellandThe Light Group77:52

2Øystein HeggernesNOV82:53

3Ørjan GlastadITE Østerhus88:47

M35-39

1Jan AsklandLærerne52:10

2 Arne KristoffersenKr.sand kommune53:43

3Amund Berg MehrenSchindler70:50

4Erlend StienAsplan Viak Kr.sand72:46

5Nils Petter JonassenEgen bedrift74:00

6Øyvind StøleEgen bedrift76:32

7 Paul-André KnudsenBrandsdal Group77:01

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

M40-44

1Bjørnar EndresenEgen bedrift63:08

2Jan Kristian BenestadEgen bedrift65:07

3 Martin L. NerheimOneCo65:54

4Erik TandbergEgen bedrift74:00

5Henrik JørgensenBDO77:00

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

M45-49

1Geir Hårklau SætherEgen bedrift56:36

2Jan Even DjupvikSørlandet Sykehus61:22

3Torolf KroglundEgen bedrift64:33

4 Tom Espen BerganEgen bedrift82:00

5Espen KilenKr.sand Havn88:26

-Tommy AbrahamsenKirkens BymisjonFullført

M50-54

1Frode LindblomTangen vgs51:08

2 Endre MyranRepstad68:01

3Karl Einar OlsenEgen bedrift79:40

M55-59

1Thor BylundLillesand Seilforening60:38

2John ZahlCameron Sense66:28

3Roy AndersenEgen bedrift72:11

4 Tom Chr. BredesenEgen bedrift74:44

5 Bjørn JahnssonVennesla kommune79:40

6 Per NygårdRepstad83:36

7Arnstein FlåOceaneering Rotator91:00

8Jan TerkelsenEgen bedrift92:53

-Bent IngebrigtsenLSKFullført

-Espen EggerdinkRPC PackagingFullført

M60-64

1Øyvind TorgersenKr.sand kommune69:00

-Inge SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

M65-69

1 Arne HelgesenEgen bedrift73:32

2Kristian LangelandMHWirth77:00

3Oddvar StrømmeTeam Mosjon77:30

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

M70-74

1 Tore SvennevigPosten76:06

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

M75-79

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

Kortløypa – 8 km:

K – Ikke oppgitt alder:

1 Veronica UrdalEgen bedrift66:00

K10-14

-Angelika KiledalEgen bedriftFullført

-Emmeline JorudEgen bedriftFullført

-Frida Ruud LarsenEgen bedrift55:20

-Silje BjørnenakEgen bedriftFullført

K15-19

1Trude Ruud LarsenEgen bedrift54:52

K20-24

1Julie Kolstad HetlandEgen bedrift61:02

K25-29

1 Maria KimestadMizuno Norge54:21

2Ingunn Storesund HetlandEgen bedrift63:01

3Sandra GulbrandsenEgen bedrift63:27

-Marlene AbrahamsenMizuno NorgeFullført

K30-34

1Heidi Skreå AanundsenPhonero60:29

-Janne MøllandSørlandet SykehusFullført

-Laura BrodbeckEgen bedriftFullført

-Lina MælandEgen bedriftFullført

-Tone Marit GlastadEgen bedriftFullført

-Tonje BjoraaMizuno NorgeFullført

K35-39

-Birgit Wigstøl KjelsrudPhoneroFullført

-Kristin LomelandEgen bedriftFullført

-Trude Pedersen SundtjønnUiAFullført

-Turi JorudEgen bedriftFullført

K40-44

1Lillian SolbergSørlandet Sykehus52:12

2Hege BaggethunHydro Vigeland52:37

3Guri L. RokkonesVA Vegvesen67:24

-Linda BomannEgen bedriftFullført

K45-49

1Anita MorkaEgen bedrift53:41

2Trine RuudEgen bedrift54:54

3Hege Cecilie Tveide JensenKr.sand kommune60:32

-Anne BjørnenakBerg-HansenFullført

-Audhild NonslidEgen bedriftFullført

K50-54

1 May Tove FollandKirkens Bymisjon52:49

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

K60-64

1Åse GullsmedmoenSørlandet Sykehus44:21

2Nina SunnåsLærerne100:01

-Torunn HellerenTelesportFullført

K65-69

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

K70-74

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

M10-14

-Asmo HusseinEgen bedriftFullført

-Lauritz DyrkolbotnEgen bedrift45:50

-Ørjan Elander KommedalEgen bedriftFullført

M20-24

1Petter Storesund HetlandEgen bedrift52:41

M30-34

1Øyvind Storesund HetlandEgen bedrift58:46

M35-39

1Sven Inge BenestadEgen bedrift47:19

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Torstein KiledalEgen bedriftFullført

M40-44

1Geir HeddelandOtera46:42

M45-49

1Gunnar MollestadEgen bedrift41:20

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

M50-54

1 Tung Hua HsiungNikkelverket46:18

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan Terje TønnessenNye VeierFullført

-Kent SkaiaaTeam EquatorFullført

-Pål BrandsborgEgen bedriftFullført

-Tom NygårdEgen bedriftFullført

M55-59

1Bård KimestadVA Vegvesen51:24

2Jan Vidar HansenNikkelverket56:03

M60-64

1Bjarte VestølUiA45:25

2 Odd Gaute DrivdalEgen bedrift57:08

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

M65-69

1 Finn GitmarkEgen bedrift48:03

2Magne Reier JørgensenSørlandet Sykehus57:42

3Terje PedersenKr.sand Politi59:19

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

M70-74

1Jan Magne StrandbergSchindler45:13

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Harald MandtEgen bedriftFullført

-Jan A. SødalEgen bedriftFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

M75-79

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera78:00

-Per Steen SandellNikkelverketFullført