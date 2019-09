Ramsland og co. kneblet Vindbjart

VENNESLA: Start utnyttet en god situasjon med tilgjengelige spillere for andrelaget, kombinert med spillefri uke for A-laget og kom med et meget sterkt lag på Moseidmoen mandag. Vi svarte med bra, aggressivt spill i høyt tempo, men selv om vi kanskje vant midtbanekampen var gjestene enda bedre i forsvar og på keeperplass. Dermed ble Mikael Uglands solomål på overtid i første omgang avgjørende, og Start 2 tok tre viktige poeng i kampen mot nedrykk.

Robert Våge Skårdal var nærmest scoring for oss i første omgang etter åtte minutter da han skrudde et langskudd med sikte på vinkelen, men Starts gode keeper Fredrik Repstad Hansen kom seg opp og fikk slått til corner. Han tok også skuddforsøkene til Emil Pedersen og Henrik Rolland, mens forsvaret ryddet bort dødballene våre.

Etter pause kom Markus Nyhus nærmest da han fikk muligheten fra kloss hold, men igjen klarte keeper å avverge, og utover omgangen kom vi ikke til like mange avslutninger som før pause. Derimot måtte vår egen målmann Christoffer Braastrup Andersen til pers flere ganger for å holde oss inne i kampen.

Tap nummer to på rappen for oss uten å score, men en bedre kamp enn sist mot Madla. Vi faller til sjetteplass på tabellen, men med mulighet til å ta opp kampen om tredjeplassen igjen til helgen på SR-Bank Arena mot Viking 2.

Start 2 ligger på 11. plass av 14 lag i avdelingen.

