Sørlandets beste NM-lag

Mandals turnforening deltok først i NM-kvalik 8.–10. februar og leverte gode resultater. Fra NM-kvaliken gikk de 15 beste lagene i hvert apparat videre til norgesmesterskapet i troppsgymnastikk. Mandals Turnforening kvalifiserte seg både i trampett og tumbling, og gymnastene har sett fram til denne helgen. NM er den største konkurransen nasjonalt, med mange høye skuldre. Det fikk gymnastene kjenne på under NM.

Sist helg var det altså duket for årets viktigste konkurranse, avholdt i Drammen. De stilte med troppen Mandal junior miks, bestående av seks jenter og to gutter. I nasjonale klasser konkurreres det i trampett, hvor gymnastene løper tett på rekke og utfører akrobatiske øvelser i lufta tett etter hverandre, og tumbling som er en lang matte hvor gymnastene utfører akrobatikk synkronisert på rekke. I begge øvelser jobbes det som lag og gymnastene blir bedømt på stil og utførelse som en enhet. Om en faller eller bøyer beina blir det trekk på hele troppen.

Mandals Turnforening

Slo både Kristiansand og Grimstad

Under treningen på søndag skadet Kamilla Strømme (14) seg på trampett, og ble dessverre satt på sidelinjen. Det er tøft å se at en gymnast skader seg, men lagkameratene var ved godt mot. Gymnastene startet med trampett og fikk en strålende gjennomkjøring. De landet 18 av 18 hopp på beina, med en liten hånd nede på landingsfeltet. Turnerne tok med seg hjem en 13. plass med poengsummen 12,800 poeng. Det var også en forbedret karakter fra NM-kvaliken. På tumbling kjørte de også 18 av 18 hopp på beina, med en liten hånd nede på landingsfeltet. På tumbling ble det 11. plass, noe som er tre plasser bedre enn i NM-kvalik. Der fikk de poengsummen 13,150 og var strålende fornøyd.

Mandals Turnforening

Mandal kan for første gang si at de er Sørlandets beste junior-mikslag, da vi i helgen slo både Kristiansand i tumbling og Grimstad i trampett. Gymnastene var meget fornøyd med resultatet og reiser hjem med masse selvtillit. Turnerne skal nå jobbe videre mot det neste målet. Det skal framover være fullt fokus mot NM i teamgym som avholdes i Malvik kommune i Trøndelag siste helga i november.

En historisk trippelsalto

Mandals Turnforening

Nicolai Moland er født i 2003 og er 15 år gammel. Han er et kjempetalent innen troppsgymnastikk og har enda et år igjen som juniorgymnast. For to uker siden var han i Arendal og fikk godkjente papirer på det som heter en trippel kropert salto med halv skru. Denne helgen skulle han for første gang kjøre det i konkurranse, som få andre 15-åringer gjør. Med dette spektakulære hoppet skrev Nicolai Moland historie i Mandals Turnforening. Det er ingen fra Mandals Turnforening som har gjort dette hoppet i en konkurranse! Han sto fjellstøtt, noe som er meget imponerende. Trenerne Christine Bentsen og Fredrik Beckstrømsier sier bare: «Vi bøyer oss i hatten».