Kristiansand-dansere varmet opp for Wyclef Jean

KRISTIANSAND: Andrew Ripper stakk av med seieren da byens befolkning stemte ham fram som oppvarmingsartist til selveste Wyclef Jean. Wyclef Jean er artist i verdensklasse og var det store trekkplasteret under Byfest. Freestylejentene var helt rå på scenen og utførte skikkelig bra danseshow sammen med åtte dansere fra Søgneklubben Dancing Darlings.

Det sier seg selv at «Urban» ikke er en dansestil som freestylejentene danser til vanlig, Freestyle inneholder disko/jazz og moderne. Utøverne fra KDK tok koreografien på strak arm og leverte til stor jubel fra Andrew Rippers tilskuere. Jentene fra KDK har tidligere truffet Andrew Ripper, da med hele freestylegruppa, og hatt oppvisning med ham på viperskamp. Det jobbes med musikkvideo til den populære låten ‘Dance Together ‘ i disse dager. Det kan røpes at Kristiansand Danseklubb med stor freestylegjeng, danser og opptrer der.

Det ble en lang treningsøkt og mange timers venting før de kunne entre scenen på torvet lørdag, men samtlige er enige om at å få treffe Andrew Ripper og samarbeide så tett innpå ham er veldig gildt. Artisten er meget morsom og alltid i så godt humør, sier de samstemte. Han er bare så hyggelig, sier jentene og vi andre er heller ikke i tvil om at han sprer god energi rundt seg. Du merker det når du treffer ham.

