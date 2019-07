Fløy så rødt – klarte uavgjort

STAVANGER: Fløy satte lørdag kursen mot Stavanger til en tøff bortekamp mot Brodd. Et lag som hadde en fantastisk start på sesongen før det lugget litt imot og poengfangsten dalte. Kampen startet med et godt Fløy-overtak og kampens første scoring kom allerede etter 12 minutter.

Da kranglet den kroatiske midtstopperen Dekovic inn ballen etter dødball fra Heggi, og Fløy tok en tidlig ledelse. Samme mann, Dekovic, var involvert igjen etter litt over 20 minutter da han felte en Broddspiller på vei alene igjennom som bakerste mann. Rødt kort fra dommeren, som mente han brukte ulovlige midler. Selv uttaler Dekovic at han mener det var meget strengt dømt, da det anser situasjonen for en rein løpeduell.

Preben Jensen

Fredriksen ble ofret og måtte vike plassen for midtstopper Marcussen. Etter 37 minutter ble publikum vitne til årets mål på Midjord da Brodds venstreback Scheffler klinket til fra langt hold og sendte ballen som et prosjektil rett i krysset! 1–1 på tavlen og Brodd var inne i kampen igjen.

Det resultatet holdt seg til pause og lagene var like langt, men Fløy da med én mann mindre. Andre omgang startet med flere gode overganger fra Fløy som ved et par anledninger ble avblåst for offside etter å ha satt ballen i mål. Så kom den etterlengtede Fløy-scoringen etter 60 minutter.

Dreshaj ble felt inni 16-meteren og dommer pekte på krittmerket. Dahlum var sikker som banken på straffen og sendte Fløy opp i ledelsen igjen. Brodd jaktet så utligning nok en gang og hadde flere gode overganger. De kjempet hardt og dommeren var stadig i kortlommen og hentet opp gule kort til både Fløy- og Brodd-spillere etter harde dueller og overganger som ble avbrutt.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Fire minutter før full tid fikk hjemmelaget sjansen de ventet på. En dødball på Fløys banehalvdel blir slått mot bakerste, ballen havnet hos en Broddspiller på dørlinjen som videre fikk lagt inn foran mål, over keeper der Thøgersen hadde løpt seg fri og han satte inn utligningen enkelt.

2–2 og full jubel fra det oppmøtte Brodd-publikummet. Det endte med poengdeling mot et hardtkjempende Brodd med gode ballspillere. Dagens Fløyspiller blant de oppmøtte Fløy-supporterne blir rapportert å være Christoffer Myhre som jobbet utrettelig fra start til slutt, kom på utallige sugende løp og gjorde smarte valg med ballen i fint driv.

Dermed står Fløy fortsatt ubeseiret i år etter halvspilt sesong, og topper tabellen fire poeng foran Viking 2 som jager bak med rekruttene sine. Neste hjemmekamp, før Fløygutta tar fotballferie, er mot Pors på Arkicon Arena lørdag 13. juli med kampstart kl. 16.00. Vi ses på Arkicon Arena!

Brodd – Fløy 2–2 (1–1)

Mål: Dekovic & Dahlum (Fløy), Scheffler & Calderon (Brodd).

Fløy (4-3-3): Knezovic – Richardsen (K), Dekovic, Naglestad, Kleppa – Dahlum, Heggi, Myhre – Fredriksen, Sigurdsen, Dreshaj. Benk: Olsvoll, Grundetjern, Richstad, Thorsen, Markovic, Eikeland, Marcussen.

Brodd (4-5-1): Szady – Scheffler, Thøgersen, Hansen, Vaaland – Martinsen, Brahimi, Haukali, Vagle, Calderon – Haarberg.