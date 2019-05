Kjærkommen Arendal-seier

ARENDAL: Tre Arendal-spillere ble plukket ut til dopingkontroll etter at Moss ble sendt hjem med 0–3 i bagasjen lørdag kveld. Det sier kanskje litt om den energien, innsatsen og vinnerviljen hjemmelaget la for dagen.

Nå var det neppe kamputviklingen og prestasjonene i seg selv som fikk dopingkontrollørene til å dukke opp på Norac stadion lørdag. Det var nok mer et utslag av tilfeldigheter at akkurat denne kampen var plukket ut for en helt rutinemessig dopingkontroll, men Arendal la uansett ekstra energi, innsats og vilje i alt – over hele banen – i dette oppgjøret. Det var ingen tvil om at disse gutta var innstilt på å vise at de er i stand til å levere langt bedre prestasjoner enn de har gjort til nå i sesongen.

700 på tribunen

Og de over 700 som hadde tatt turen til Norac stadion i vårsola lørdag, fikk alt de kunne be om av underholdning, strålende fotballfinesser, laginnsats og enkeltmannsprestasjoner som er sjelden på nivå tre i norsk fotball. Helt fra starten tok Arendal tak i kampen og dominerte spillemessig, selv om det lot vente på seg før uttellingen kom.

"Vi framstår svært gode i dag"

– Steinar Pedersen

Faktisk var det Moss som helt mot spillets gang kom til kampen første store målsjanse da de utnyttet et unødvendig balltap på 25 meter og kunne storme mot mål med et Arendal-lag i ubalanse. Men bakerst hos Arendal var det Leopold Wahlstedt som dominerte denne kvelden og han vartet opp med en mesterlig trippelredning som hindret at Moss tok ledelsen etter rundt 17 minutters spill.

Hjemmelaget tok over

Men derfra og ut handlet alt om Arendal – og bare Arendal.

Og det første tellende resultatet kom etter 27 minutter da Rasmus Lynge Christensen kom på skuddhold fra 17–18 meter. Den ballsikre danske teknikeren viste hvorfor han alltid vil være en publikumsfavoritt på Norac stadion da han fyrte av et skudd som Moss-keeperen ikke kunne gjøre noe som helst med.

Arendal fortsatte å kjøre kampen, men likevel sto det bare 1–0 til pause.

Scoret mot gamleklubben

Etter hvilen var det igjen Arendal som festet grepet. Det var knapt gått fem minutter av 2. omgang da Andreas Bruhn Christensen kom i en fin innleggsposisjon på høyrekanten. Han la en perfekt vektet ball inn i boksen og der var Arendal-kaptein Fabian Stensrud Ness først på ballen og kunne halvt liggende heade den inn bak keeper og sikre 2–0 til Arendal. Garantert en spesiell opplevelse for spissen, ikke minst fordi han spilte for Moss forrige gang disse to lagene møttes i Arendal.

En meget god Ulrik Reinaldo Berglann punkterte kampen etter 66 minutter da han kom i en fin skuddposisjon og kunne sette dagens tredje ball utenfor Moss-keeperens rekkevidde.

Mer enn tre poeng

Det er ingen tvil om at denne kampen betød mer enn bare tre poeng – fordi det har vært mye som har buttet i sesongstarten for Arendal Fotball. Alle har visst at det er mer enn nok kvalitet i spillergruppa, men spillemessig har det likevel vært noe uforløst over mange av prestasjonene. Mot Moss var det meste annerledes.

De over 700 frammøtte på Norac stadion kunne reise fornøyde hjem – men enda mer fornøyd var nok trener Steinar Pedersen som aldri har vaklet i troen på at den spillergruppa han leder, kan by på helt andre kvaliteter enn det vi har sett så langt i sesongen.

Justeringer

Før denne kampen ble det gjort noen mindre justeringer i treningsarbeidet, samtidig som det også ble justert litt på de taktiske posisjonene. Mens Arendal har spilt 4-4-1-1 til nå i sesongen, så valgte Steinar Pedersen en mer klassisk 4-3-3 mot Moss. Og de små justeringene så ut til å virke – noe som fikk Arendal-treneren til å smile bredt etter kampen.

– I dag var vi gode, fastslår han. – Det løpes mye. Vi tør å bruke ballen. Vi varierer angrepsspillet vårt, og vi scorer fine mål.

Når han i tillegg kan glede seg over bunnsolid forsvarsspill og årets første "clean sheet" i serien, så er det ikke så mye mer som kunne vært bedre. Men han innrømmer at kampforløpet kunne blitt annerledes om ikke Leopold Wahlstedt ryddet opp etter 17 minutter da Arendal ga bort en målsjanse til bortelaget.

– Det var godt at vi ikke havnet under 0-1, men etter det produserer vi godt med sjanser. Vi framstår svært gode i dag, fastslår Steinar Pedersen som er åpen for at de små justeringene som ble gjort i de taktiske disposisjonene kan ha vært viktige, men likevel mener han hovedårsaken er innsatsen og viljen laget kollektivt legger for dagen.

Sultne og ivrige

– Guttene var veldig sultne og ivrige på å bevise hva som bor i dem. Vi er på plass når kampen avgjøres. Derfor vinner vi veldig fortjent og guttene skal ha sinnssykt honnør for disse 90 minuttene. Men vi må opp i ringene igjen allerede torsdag mot Vidar, sier Steinar Pedersen.

Det er Dejan Corovic enig i. Sammen med Reiss Greenidge spilte han en stor kamp i Arendals midtforsvar, men han minner om at Moss er et nyopprykket lag.

– Vi må ikke ta av selv om vi vinner en slik kamp på hjemmebane. Men vi skal være godt fornøyde med den prestasjonen vi leverer i dag. Fortsetter vi å spille slik, blir det mange poeng framover, fastslår han.

Etter seieren er Arendal på 12. plass av 14 lag i 2. divisjon avd. 1, med fire poeng på fem kamper.