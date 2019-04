Mot crossfit-toppen i rakettfart

BLOGG: Jeg har alltid elsket å trene og har hatt gode resultater i styrke, sprint, lengdehopp, kast, svømming og annet. Alt bortsett fra løp over lengre distanser. Tidligere deltok jeg i idretter som for eksempel badminton, som gjorde at jeg ble sterkere på den ene siden og det skapte en muskulær ubalanse. På grunn av dette begynte jeg på treningssenter og prøvde å trene opp de svakere muskelgruppene for å bli mer gjennomtrent. Etter tre år der sluttet jeg å føle at jeg hadde progresjon, noe som resulterte i at mestringsfølelsen forsvant, og jeg følte at treningsformen ble for ensidig. Jeg ønsket en ny utfordring.

Overtalt til crossfit-test

Crossfit var kommet til Norge, og økte i popularitet. Da det virkelig slo gjennom, begynte faren til en kompis av meg. Han oppfordret meg til å prøve da jeg hadde opparbeidet meg en generell styrke og utforsket andre treningsmåter som for eksempel triatlon og terrengsykling. Han anbefalte meg en boks i Kristiansand og jeg har vært hekta siden.

KalisFoto

Miljø, utfordringer og mestringsfølelse

Første gangen jeg var i boksen ble jeg introdusert for trenerne, og de så fort at jeg manglet god teknikk. Jeg ble introdusert for muscle ups, clean and jerk og snatching. Utfordringene var store, og mestringsfølelsen gikk parallelt. Det var mye lidenskap og støtte i miljøet, og alle ønsket hverandre det beste. Utøverne spiller hverandre bedre uavhengig av nivå, og dette inspirerte meg til å bli bedre. Når vi går gjennom tunge økter så gjør vi det sammen, og dette skaper et helt unikt samhold.

Mål, treningsmengde og Open

Det er tre år siden jeg startet i denne boksen, og målet mitt den gang var topp 100 i Norge og 10 000 i verden i løpet av livet. Jeg begynte å trene tre ganger i uka og hadde fokus på å overleve øktene. Jeg hadde ikke mulighet til å trene mer, for kroppen klarte det ikke. Med mye støtte og hjelp endte jeg som nummer sju i Norge og 808 i verden i den internasjonale konkurransen Crossfit Games Open.

Daniel Santana

Det var 195 562 menn med, og jeg er innenfor topp én prosent. Alle utøverne i verden er jo selvsagt ikke med, men det gir en relativt nøyaktig pekepinn. Nå trener jeg sju dager i uka med ulike fokus områder – alt fra styrke, teknikk, olympiske løft, wod (workout of the day) og fleksibilitet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Aten, motgang, framtid

Min framgang er dessverre ikke helt uten motgang, og jeg har fått høre alt fra «flaks» til dopingrykter. Dette finner jeg bare latterlig og motiverende, og tar det som et kompliment. Tirsdag reiste jeg til Athens Throwdown, en crossfit-konkurranse i Hellas jeg har kvalifisert meg for. Jeg stiller i mennenes eliteklasse denne helga, og har mål om å score høyere enn halvparten. Noe høyere vil ikke være realistisk, ettersom konkurransen er tøff og omfatter hele Europa.

Daniel Santana

Dette vil utvikle meg som atlet og presentere meg for nye utfordringer. Jeg får også muligheten til å studere dem som er på et mye høyre nivå enn meg selv og håper å kunne implementere det jeg lærer. Videre er planen Battle of the South og Battle of Amsterdam. Jeg melder meg på det meste som ikke er for langt unna og over for mange dager.

Les også:

Fra ny operasjon til crossfit-toppen