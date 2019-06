Målfest da Fløy møtte Donn

FLEKKERØY: Etter 5–0 over Madla sist helg, var det noen som var litt redde for et antiklimaks hjemme mot et robust Donn-lag. Og det startet ganske jevnspilt, dog med et lite Fløyovertak.

Så etter kvarteret fikk Fløy straffespark da Lasse Sigurdsen ble hindret av Donn-keeperen på vei gjennom. Kaptein Henrik Andersen satte straffen svakt utenfor stolpen. Men etter 23 minutter gjorde han opp for missen med et perfekt hjørnespark som Johan Kvame Naglestad sterkt stanget inn i hjørnet.

Sigurdsen banens beste

Dette satte fart i Fløygutta, og like etter stormet banens beste Lasse Sigurdsen langs venstrekanten og la hardt inn foran mål der en Donnspiller var uheldig og satte ballen i eget mål. Etter 32 minutter kommer en omdiskutert situasjon. Etter massivt Fløytrykk i feltet peker dommeren på straffemerket på det som syntes som et noe tvilsom straffespark fra vår posisjon. Dardan Dreshaj er sikkerheten selv fra spraymerket.

Fløy

Deretter roer spillet seg ned til Dardan øker til 3–0 like før pause da han omsetter Jone Bjerkreim Kleppas gode innlegg i mål.

Donn hadde spilt seg til lite sjanser i første omgang, men ga ikke opp av den grunn. I løpet av andre omgang spilte de seg til tre store sjanser, men uttellingen manglet. Det gjorde den derimot ikke da Lasse Sigurdsen dro seg fri og scoret sikkert i nærmeste hjørnet midtveis i omgangen.

Svein Grundetjern

Deretter scorer skadeforfulgte Andre Richstad som ikke har spilt siden første bortekamp mot MK, før Henrik Andersen fastsetter sluttresultatet like før slutt. Assister på de to scoringene kom fra Jone B. Kleppa og Magnus Ask Mikkelsen.

26 av 30 mulige poeng

Dette var spissenes kamp. Dardan Dreshaj og ikke minst Lasse Sigurdsen jobbet knallhardt, og var en konstant trussel for Donn-forsvaret. Ekstra pluss også til Tobias Henangers første omgang. Men i denne kampen var det et Fløylag uten svake punkter det trofaste publikummet fikk se.

Dermed topper Fløy tabellen med 26 poeng etter 10 kamper, seks foran Viking 2 som har en kamp mindre spilt. Neste kamp er borte mot Storm fra Skien.

Fløys lag: Ante Knezovic, Jone B Kleppa, Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic (Erik Marcussen 69. min) Henrik Andersen, Tobias Henanger, Henrik Andre Dahlum (Andre Rosmer Richstad 69. min) Dardan Dreshaj (Ole Fredrik Thorsen 69. min) Lasse Sigurdsen (Magnus Ask Mikkelsen 69. min) og Sebastian Fredriksen (Anders Hella 61. min)

Donns lag: Nils Fredrik Udjus, Marius Hammersmark, Fredrik Tangen, Brian Jensen, Erik Sebastian Ørebek (Marius Tronstad 63. min), Marius Wigardt (Benjamin Torsvik 85 min), Markus Skraastad (Mats Myhrstad 76. min) Ole Marius Gundersen, Jakob Just (Magnus Aamodt 69. min), Kent Erik Sellæg (Erik Mikael Stensøy 85. min) Stian Ingebrethsen

Scoringer: Dardan Dreshaj 2 (33. og 45. min) Lasse Sigurdsen (64. min.) Andre Rosmer Richstad (72. min.) og Henrik Andersen (90. min) pluss selvmål (8. min)

Tilskuere: 277

Gule kort: Markus Skraastad, Donn

Dommer: Håvard Bjerkelund (Birkebeineren, IF)

Ass.dommer 1: Karl Anders Sletten (Tveit IL)

Ass.dommer 2: Sondre Olsen (Greipstad IL)