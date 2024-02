Lørdag arrangerte Søgne Danseklubb, i samarbeid med Norges danseforbund, sin første dansekonkurranse. Konkurransen er en av fire i serien hvor danserne samler poeng for uttak til EM og VM. Rundt 200 deltakere fra hele Norge var samlet i Tangvallhallen for å konkurrere i ulike kategorier og aldersgrupper. Fra Søgne Danseklubb var det ca. 100 som stilte, hvorav mange av dem var med i konkurranse for første gang.

Alle deltakerne i helgas stevne. Foto: Privat

Fredag kveld inviterte klubben danserne til «jam», åpen dansesal, med DJ, gratis pizza og dans på tvers av klubber. Nærmere 70 dansere kom for å bli kjent med hverandre før konkurransen startet lørdag.

Lørdag morgen strømmet danserne til Tangvallhallen. Lokalet var stappfullt med publikummere, både lokale og tilreisende. I løpet av dagen konkurrerte danserne i duo, small groups, formasjon (stor gruppe), solo, breaking og popping.

Søndagen konkurrerte danserne i battle. Dommerne og DJ kom fra Trondheim, Ålesund, Oslo og Kristiansand.

Danserne i Søgne Danseklubb strålte på hjemmebane og vant gull, sølv og bronse i flere av kategoriene. Vi er veldig stolte over resultatene!

Vi vil gjerne takke den enormt store innsatsen som ble gjort av foreldre og frivillige under arrangementet. Den største takken er likevel til alle danserne som leverte underholdning i verdensklasse. Vi er så stolte over dere alle sammen! Samholdet dere viser på og av scenen er virkelig helt unikt.

Søgne Danseklubb funkis og Olivia Robertsen vant gull i paraklassen. Foto: Tarjei Svalastog/Norges danseforbund

Søgne Danseklubb Kids Foto: Tarjei Svalastog/Norges danseforbund

Søgne Danseklubb Funkis fra venstre: Mailin Lian, Elisabeth Hansen, Jennifer Hansen, Erica Thomassen, Mursal Alizedeh og Olivia Robertsen. Foto: Pia Kristine Lieng