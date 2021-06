Pangstart for fersk Fløy-trener

KRAGERØ: Fløys ferske trener fikk en resultatmessig perfekt start med 2-1 seier over divisjonskollega Notodden i strålende solskinn og 25 grader på nøytral bane i Kragerø. Urdal var generelt fornøyd med innsatsen til gutta og med at man i perioder fikk spillet til å gli. Videre var han fornøyd med at troppen på 17 spillere fikk mye spilletid slik at han fikk et inntrykk av spillerne i kampsituasjon.

Fløy startet kampen aggressivt og hadde et lite overtak helt i starten. Men Notodden tok snart over initiativet slik at gutta ble presset tilbake og man fikk testet den defensive strukturen. Det ensidige Notodden-presset resulterte i et par sjanser, men helt bakerst hadde keeper Ante Knezovic lite å henge fingrene i. I denne perioden var det godt å ha rutinerte spillere som Dejan Corovic, Mats Holt og Arent-Emil Hauge.

Etter å ha hatt problemer i omstillingsfasen defensivt til offensivt første halvdel av omgangen ble oppspillene stadig mer presise, og flere andre-baller ble vunnet, og siste kvaret hadde Fløy et spillemessig overtak. Dette resulterte i store sjanser til Thomas Nygaard og Arent-Emil Hauge. Hauges suser av en markkryper fra 35 meter så de fleste i mål, men ballen gikk i nettveggen.

Andre omgang ble preget av at begge lag byttet mange spillere. Omgangen startet jevnspilt, men etter kvarteret hadde Notodden først en gedigen sjanse etter en stygg bakoverpasning som ble fanget opp, men skuddet gikk like utenfor. Rett etter gikk Notodden opp i 1-0 etter et innlegg fra høyre som Notodden-spissen nådde først og ballen gikk i bue over Ante Knezovic.

Men Fløy-gutta reiste seg strålende etter å ha kommet bakpå, og det var ikke ufortjent da Kristian Strømland Lien utlignet på straffe etter 80 minutter etter selv å ha blitt felt på et gjennombrudd på kanten av 16-meterfeltet. Fire minutter senere viste Lasse Sigurdsen hvilken klassespiller han er. Han fikk en fin stikker litt inn på motstanders halvdel, løper fra Notodden-backen og banker ballen ned til side for keeper fra hjørnet av 16 meteren til stor jubel fra hele Fløy-delegasjonen.

Deretter ebbet kampen ut med Fløy-seier i sommersola. Hele Fløy-gjengen må få kredit for meget bra innsats. De rutinerte spillerne dro lasset, men unggutta som kom innpå var med på å snu kampen. Et ekstra pluss i margen til 17-åringen Drilon Ibishi fra Lyngdal som viste null respekt og var god og konstruktiv den tiden han var innpå.

Kommende helg er det klart for siste treningskamp borte mot Arendal som banket Egersunds 3-0 i dag i Arendal. Første seriekamp PostNord-ligaen lørdag 19. juni hjemme mot Sotra.

Fløys lag: Ante Knezovic - Dejan Corovic, Johannes Eftevaag, Mats Holt-Sebastian Fredriksen- Thomas Nygaard, Tobias Henanger, Arent Emil Hauge, Jacob Sannes Hornnes, Ole Fredrik Thorsen, Lasse Sigurdsen. Spilte også: Markus Kristiansen, Erik Marcussen, Nikolai Aas, Drilon Ibishi, William Hilmarsson og Kristian Strømland Lien.

Scoringer: 60 min 1-0 Notodden, 80 min: 1-1: Kristian Strømland Lien, 84 min: Lasse Sigurdsen

Trener: Vebjørn Urdal

Assistent: Marius Kjørvik Johansen

Oppmann: Hugo Thoresen

Spilte ikke: Kaj-Stian Apeland, Jone Bjerkreim Kleppa, Anders Hella, Andre Richstad, Marcus Aslaksen, Mathias Grundetjern.