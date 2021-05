Jeg er ferdig med VAR-fotball

Fotball med VAR er jeg ferdig med. Jeg har entusiastisk levd i 50 år med at dommeren er ei ku og linjemannen er blind. Jeg var positiv til innføringen av VAR, men når tre dommere i videorom med åtte skjermer og pauseknapp kamp etter kamp etter kamp beviser sin udugelighet, er det ikke til å leve med lenger. Det som før VAR var en overflatisk forbannelse mot dårlig dømming er nå blitt et dyptfølende hat mot inkompetanse i sin reineste form. Det gidder jeg ikke lenger, jeg blir altfor ofte mørk i sinnet og ikke til å være i hus med.

Mitt liv har nesten utelukkende handlet om fotball, profesjonelt og som fritid. 20 år som spiller, 20 år som trener, 20 år som idrettslektor i fotballavdelingen på videregående skole. 20 år som fotballkommentator på radio og tv. 43 år som Liverpool-supporter.

Jeg er han som alltid sjekker terminlistene før jeg gjør avtaler med andre, bestiller ferie, svarer på invitasjoner (inkl. bryllup og gravferd). Men ikke mer, det ferdig. Jeg sier opp alle betal-tv pakker, Sumo, Viaplay og andre; de får ikke en krone til av meg.

Nå skal jeg svare ja til å bli med kona til familien uten å sjekke tv-tider. Jeg skal ta imot gjester uten å advare om at klokka sånn og sånn er jeg ikke tilgjengelig lenger.

Jeg skal fortsatt på pub, men med ryggen mot skjermen og med fokus på min vakre kone, om hun er med. Jeg skal sjekke resultatene til Liverpool dagen etter kamp og se på tabellen en gang i uka. Og så skal jeg reise! Jeg skal reise og jeg skal oppsøke VAR-frie ligaer. Jeg skal åpne sansene for å forelske meg på ny. Jeg har allerede to elskere: IK Start og Malaga CF. Det er lite som tilsier at de vil utsettes for ondskapen VAR bærer med seg. Jeg skal og sette meg inn i rugby og hver vinter følge 6-nasjoners turneringen mellom England og ... de fem andre.

Å for en lettelse det skal bli å slippe dette vaset. VAR, no more!

(Mens jeg skrev dette onsdag kveld har Liverpool snudd kampen mot erkerivalen, fra 0-1 til 3-1 så langt. Jeg har ikke sett et eneste av de tre siste scoringene. Jeg koker fortsatt over av det VAR-vaset).