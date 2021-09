Randesund G18 til nasjonal serie

Serien består av de 27 beste lagene i dette årskullet og det skal spilles fire runder med kamper i inneværende sesong.

Veien hit har vært lang, kronglete og krydret med isolasjon, karantener og vaksiner. Datoen for helgas kvalifisering har vært klar i lang tid og vi startet tidlig med oppkjøring, lenge før sommerferien var offisielt over.

Så da skoleåret startet opp igjen, sto laget overfor kanskje en av de største utfordringene de har møtt noen gang, nemlig korona. Under to uker før kvaliken ble laget rammet av karantene og 10 av 15 spillere måtte i karantene. Dette resulterte i at guttene ikke fikk trent i det hele tatt og de fleste spillerne kom ikke ut av karantene før to dager før første kamp. Vi mistet også en verdifull treningsleir og var naturlig nok spent på hvordan kvalifiseringen til Lerøyserien skulle gå.

Vanskelig motstander

Vi møtte Nøtterøy i første kamp, lørdag klokka 10. Kampen starter litt trått. Spillet er litt rustent, og spillerne sliter med å finne rytmen. Etter en stund bedrer dette seg noe, men Nøtterøy leder med flere mål. Guttene fortsetter å jobbe og holder motet oppe. Det gjøres justeringer og bytter, men Nøtterøy leder komfortabelt med åtte mål ved pause.

Etter å ha samlet seg i pausen, skrur guttene det til og spillet sitter bedre. Det kjempes og kriges, men forspranget er for stort. Vi knapper inn og slipper kun inn sju mål i 2. omgang men taper 22-17. Vi tar med oss det positive, at vi vinner 2. omgang og Ludvig Furnes, vår målvakt, blir kåret til Randesunds beste spiller i kampen.

Etter et par timers pause med litt mat, hvile, labbing og oppvarming er vi igjen klar til kamp mot Alta klokka 13.

God kontroll

Vi starter i hundre og går ut i et aggressivt 5-1-forsvar. Vi får raskt betalt for innsatsen vi legger ned og leder gjennom hele 1. omgang. Til pause står det 15-10 i favør Randesund.

2. omgang starter i samme tempo som den første. Alta henger bedre med og har i pausen lagt om til et mer offensivt forsvar. Vi justerer og vinner kampen komfortabelt 29-21. Oscar Molvik blir kåret til lagets beste spiller i kampen. . Med denne seieren har vi tatt et lagt skritt inn i Lerøyserien. Det eneste som gjenstår er å vente på resultatet av kampen mellom Nøtterøy og Alta klokka 16.

I bilen på veien hjem følger laget entusiastisk med på livestreamen fra den avgjørende kampen. Det blir fort klart at Nøtterøy vinner og jubelen slippes løs!

Randesund G-18 har kvalifisert seg til Lerøyserien 2021/2022.