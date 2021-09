Vant nytt skogsløp i Søgne

– Jeg konkurrerte først og fremst mot Truls, og han kom i mål rett etter meg. Det var ei fin og tung løype, litt i varmeste laget, men ellers var det tilnærmet perfekt å løpe, sier Klungland.

Han var en av 76 deltagere i det nye skogsløpet. Terrengkarusellen var teknisk arrangør for Kjellandsmarka Rundt i området mot Kjellandsheia, og rundt Kjellandsvannet og Uffortjønna. Kort løype var 6, 3 kilometer og den lange var 11,7 kilometer.

En kortere løypevariant i området har vi med fornøyelse de siste årene kunnet benytte som terrengkaruselløp. Men nå hadde ildsjelen Ole Johan Bueklev, med hjelp fra ivrige venner, lagt ned utrolig mye arbeid for å få på plass en skikkelig skogsløype. Inne i de mange nydelige strekkene i skogen lot vi oss særlig imponere av delikate små broer med mosedekke, på fuktige plasser.

Selvsagt ble vi ikke så veldig imponert over deltagertallet, 76 totalt, 28 damer og 48 herrer. 50 valgte lang løype og 26 den kortere. Men uansett løypevalg var det full enighet etter målgang at dette var uvanlig flotte løyper.

Vi må jo også se på dette som et prøveløp i de nye løypene. Løpet hadde fått begrenset publisitet, og i tillegg ble det uheldig konkurranse akkurat denne dagen med (bl.a.) arrangement av halvmaraton i Farsund, og Fløy-mila.

I langløypa var det over halvparten som satset på tidtagning, og blant jentene ble det en klar seier til 14 år unge Selma White (69:31), foran hennes mor Christina White (78:48) og Margaret Anne Heald (80:16).

Blant guttene ble det tilsvarende far og sønn først, men her var det eldste generasjon som triumferte, idet Tormod Klungland (55:58) vant, foran Truls Klungland (56:23) og Bent Bakke (60:12).

I kortløypa var det mer sparsomt med tidtagning. Her ble Synnøve Thomassen (37:56) best av jentene og Kjetil Karlsen (31:58) best av guttene.

Simen Thomassen (19)

Hvordan var det å måle krefter mot terrenget i kortløypa?

– Løypa var hard, og det var mye hei. Og så var det noen tunge oppforbakker. Løypa var veldig godt preparert og godt merket.

Stine Skram (34)

Likte du løypa?

– Ja, den var fantastisk fin, og vi fikk variasjon i løypeprofilen med alt mulig terreng. Jeg ble kjent med områder som jeg ikke har vært i før.

Synnøve Thomassen (35)

Har du noen mål med dette løpet?

Nei, egentlig ikke. Men jeg ønsker å ha så god tid som mulig. Jeg løper fast i Terrengkarusellen.

Kjetil Karlsen (48)

Hva skal til for å få de gode tidene?

– Det har mye å si hvordan du legger opp løpet. Man bør begynne litt rolig. Og så må man gi litt på opp mot toppene. I utforbakkene kan man løpe fort. Og man løper det man kan på slutten av løpet.

Resultater – Kort løype (6,3 km)

K25-29

1 Renate Mølland Gumpen Gruppen 56:30

– Kjellfrid Barstad Egen bedrift Fullført

K30-34

– Lise Østerhus AFRY Fullført

K35-39

1 Synnøve Thomassen Tangen vgs. 37:56

K40-44

1 Cecilie Lorentsen Odland Sørlandet Sykehus 52:00

– Nina Bakke Repstad Fullført

K45-49

1 Ingeborg Brattli Lund Kr.sand kommune 46:00

– Anne-Kjersti Beurling Agder fylkeskommune Fullført

K50-54

– Anne Aamodt Repstad Fullført

K55-59

1 Rita Holst Mizuno Norge 50:40

K60-64

– June Østerhus AFRY Fullført

K70-74

– Bjørg Grønnestad Statbil Fullført

– Reidun Gustafson Team Mosjon Fullført

K75-79

– Wenche Fast Team Mosjon Fullført

M20-24

– Simen Aleksander Thomassen Egen bedrift Fullført

M25-29

– Stian Østerhus Egen bedrift Fullført

M30-34

– Edvard Dean Egen bedrift Fullført

M35-39

1 Tore Tharaldsen Repstad 41:59

M45-49

1 Kjetil Karlsen Egen bedrift 31:58

M50-54

– Endre Myran Repstad Fullført

– Gerrard Aamodt Repstad Fullført

M60-64

– Henning Holst Egen bedrift Fullført

– Jan Jensen Egen bedrift Fullført

M65-69

– Asbjørn Narvestad Repstad Fullført

– Rune Østerhus AFRY Fullført

M75-79

– Didrik Jarl Solli Sparebanken Sør Fullført

Resultater – Lang løype (11,7 km)

K10-14

– Selma White Egen bedrift 69:31

K30-34

– Stine Skram Repstad Fullført

K45-49

– Anne Bjørnenak Berg-Hansen Fullført

– Hilde Furuborg Kr.sand kommune Fullført

K50-54

1 Christina White Nikkelverket 78:48

2 Inger Britt Bakstad Team Mosjon 86:14

– Jenny Aamodt OneCo Fullført

– Marit Gausdal HG-Bygg Fullført

K55-59

– Bjørg Kari Haugland Nikkelverket Fullført

– Eli Johannessen T.O. Slettebøe Fullført

– Enny-Karin Vindheim Kr.sand kommune Fullført

– Irene Skram Repstad Fullført

K65-69

1 Margaret Anne Heald Kr.sand kommune 80:16

K70-74

– Elin Pedersen Sundtjønn Kr.sand kommune Fullført

M15-19

1 Even Hoem Egen bedrift 74:11

M20-24

1 Truls Klungland Per Klungland 56:23

M25-29

1 Alexander Helleland Egen bedrift 63:43

2 Fredrik Klungland Repstad 70:46

M30-34

1 Håvar Birkeland Stormoen ViaNova Kr.sand 63:13

2 Marius Engeland Hennig-Olsen Is 63:54

3 Christoffer Helleland Repstad 72:28

M35-39

1 Lars Klemet Jakobsson Elkem Fiskaa 71:49

2 Kai Ådne Kostøl Egen bedrift 75:15

3 Stephan Grinde Repstad 91:12

M45-49

1 Bent Bakke Repstad 60:12

2 Odd Anders Arntzen Otera 79:12

M50-54

1 Tormod Klungland Per Klungland 55:58

– Gunnar Haraldstad T.O. Slettebøe Fullført

– Kjell Torkelsen Advokatfirma Tofte Fullført

M55-59

1 Stein-Erik Scheie Telesport 68:50

2 Håkon Nymo Team Mosjon 91:21

– Geir Brekke Olsen T.O. Slettebøe Fullført

– Ivar Fossdal Huntonit Fullført

– Ole Johan Bueklev Repstad Fullført

– Ove Skram Repstad Fullført

– Terje Nandrup Egen bedrift Fullført

M60-64

1 Halvar Bjerland Egen bedrift 80:19

– Jon Steinar Viervang Sparebanken Sør Fullført

M65-69

1 Edgard Ellertsen Nikkelverket 73:10

2 Kai Kyllingstad Sparebanken Sør 92:37

3 Carl Georg Omdal NAV Agder 104:00

– Kåre Berle Team Mosjon Fullført

M70-74

1 Alf Gurandsrud Landmåler Sør 100:37

– Anders Torbjørnsen Jernbanen Fullført

– Arnfinn Søyset Team Mosjon Fullført

– John Magnus Humborstad Team Mosjon Fullført

M75-79

1 Peder Grønnestad Vennesla kommune 94:34

– Åge Holgersen Nikkelverket Fullført

– Erik Bugge Nilsen Egen bedrift Fullført

– Jan Reinhard Hansen Egen bedrift Fullført