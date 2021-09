Sørlendinger på J15-landslaget

UTØVERBLOGG: Her skriver jentene selv om livet på og utenfor fotballbanen.

Lotte Egeland: Jeg startet å spille fotball da jeg var seks år i Flekkefjord, hvor jeg bor. Jeg brukte det meste av fritida på fotball. Jeg var stort sett utespiller, men var jeg keeper, som jeg etter hvert synes ble gøyere. Jeg så veldig opp til storesøstera mi som i mål, så det var nok en trigger for meg.

Fra jeg var 12 år har jeg jobbet mye med keeperrollen. En av mine styrker i den posisjonen er at jeg er uredd. Det var stor stas da jeg ble tatt ut til sone-/kretssamlinger, men det aller største var da jeg fikk uttaket til landslaget nå. Det betyr utrolig mye for motivasjonen videre. Det har vært tøft til tider å holde motivasjonen oppe gjennom denne koronatiden.

Jeg spilte i Flekkefjord frem til mai 2021, men startet hospitering med Amazon Grimstad i januar 2021. Dette har gitt meg en kjempebra treningshverdag, med dyktige trenere. I mai 2021 meldte jeg overgang til Amazon. Det blir en del reisetid til og fra trening, men med gode støttespillere i mamma og morfar får vi kabalen til å gå opp. Jeg prøver å få tre økter i uka i Grimstad og en-to økter i Flekkefjord. Alt bli nok enklere når jeg er ferdig med ungdomsskolen.

Jeg er stolt av å være sammen med Martine om dette. Hun er en fantastisk fotballspiller som er god teknisk, med bra fart og en utrolig god skuddfot.

Martine Trollsås Fenger: Jeg begynte med fotball i Gimletroll da jeg var seks år gammel. De første årene drev jeg med både håndball og innebandy i tillegg, men etter hvert måtte jeg konsentrere meg om én idrett. I Gimletroll har jeg spilt for Jenter 2006-laget, men har i perioder også̊ hospitert for Jenter 2004. Etter hvert gikk jeg over til Gutter 2006-laget. I fjor høst gikk jeg over til Gimletrolls damelag.

Jeg har også̊ deltatt på en del treningssamlinger og turneringer med NF Academy i Portugal, Riga og Danmark. Her var jeg eneste jente på guttelag. Jeg ble invitert på treningsopphold en uke med akademiet til Sporting CP i Lisboa, Portugal.

De første årene spilte jeg midtstopper, deretter sentral midtbane, men nå er det i hovedsak spiss og 10’er som er min posisjon. Jeg har allerede mange gode minner både på og utenfor banen. Jeg har vært heldig som har hatt fantastiske trenere og godt miljø på både gutte- og jentelagene jeg har spilt på i Gimletroll. Jeg har mange gode minner fra alle turene og cupene vi har vært på. Dana Cup var helt fantastisk.

Hvis jeg skal trekke frem et par av mine beste opplevelser på fotballbanen var det da jeg scoret vinnermålet i 1–0-seieren med NF Academy over Werder Bremen I tillegg var det stas da jeg ble kåret til beste spiller i finalen i Sandar Cup med Gimletroll J2006 laget.

På kort sikt er min ambisjon å spille bra landskamper i Sverige og gjøre det så bra at jeg får beholde plassen min på J15-landslaget, samt gjøre det bra for klubblaget mitt. På lengre sikt er målet mitt å komme på A-landslaget og spille i toppserien i Norge. Drømmen etter hvert er å spille for en toppklubb i Europa. Jeg sier ikke nei takk til Barcelona!

Jeg er halvt dansk, og har vært på treningssamling med Pernille Harder i Danmark. Hun er utrolig hyggelig og en fantastisk spiller. I tillegg er Ingrid Syrstad Engen et forbilde. Jeg har snakket med henne på telefon noen ganger og hun har gitt meg mange gode råd.

Jeg trener fire ganger i uka med Gimletrolls damelag, i tillegg har vi kamper hver helg. I tillegg driver jeg med egentrening. Vi har gode treningsfasiliteter på Sør Arena. Jeg er yngstemann på laget, men har blitt tatt veldig godt imot av alle.

Mine styrker er at jeg er rask og har god teknikk. Jeg kan og bør bli bedre på det meste, men hvis jeg skal trekke frem noe er det å bli en bedre hodespiller.

Jeg synes det er hyggelig å ha blitt tatt ut på landslaget sammen med Lotte. Hun er helt rå i mål, god med beina og god på utspark. I tillegg er hun en god lagspiller og lagvenninne.