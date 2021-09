Gimletrolls andre strake seier

KRISTIANSAND: En toukers kamppause var endelig over da Gimletroll målte krefter med Sandefjord Fotball/Flint på Sparebanken Sør Arena. Gimletroll bygget videre på forrige seier mot Runar, og tok tre nye poeng mot laget fra øst.

Innledningsvis var det Gimletroll som hadde mest ball uten at de klarte å skape de virkelige store sjansene. Sandefjord/Flint viste tidlig at de kunne være farlige kontringer. De burde gått opp i ledelsen i det 23. minutt da de vant ballen høyt i banen, kontret tre mot to og fikk avsluttet alene mot keeper fra ni meter.

Farlig frempå

I det 29. minutt var det imidlertid Gimletroll som var farlig frempå. Linn Farbergshagen spilte en høy gjennombruddspasning til Ingrid Olsen som kom alene mot keeper. Ballen spratt litt ekkelt, og Olsen sendte skuddet utenfor mål. Etter 36. minutter var Gimletroll farlig frempå igjen. June Tønnesland vant ballen lavt i banen, og spilte den direkte opp til Ingrid Olsen. Olsen la igjen til Frida Abrahamsen som var rettvendt i mellomrom og satte fart. Olsen startet så et løp inn i bakrom, og Abrahamsen spilte henne fint gjennom. Olsen fosset på alene mot keeper, men vinkelen ble litt for skrå, og keeper reddet til corner.

Like før pause fikk Sandefjord/Flint et frispark fra 40 meter. Laget ble flyttet opp og ballen skulle slås inn feltet.

Gimletrolls keeper Julianne Pettersen viste at hun er trygg i feltarbeidet der hun gikk ut, steg til værs og plukket ballen kontrollert.

0-0 til pause.

Flere debutanter

I det 54. minutt spilte en av dagens Gimletroll-debutanter, Guro Frøyland Espedal, en lang ball i bakrom til Ingrid Olsen. Olsen kom seg forbi alt og alle, men hun hadde Sandefjord/Flints Hanna Woll Wessel like bak seg. Wessel nådde frem til Olsen, og rev og slet i armene hennes, før hun felte Olsen like utenfor 16-meteren. Soleklart frispark og rødt kort. Sandefjord/Flint var redusert til 10 spillere.

På det påfølgende frisparket stilte Martine Fenger seg opp, Gimletroll-spilleren, som nylig er blitt tatt ut på J15 landslaget, sendte av gårde ballen mot høyre kryss, men like utenfor.

Annullert mål

Etter det røde kortet ble forskjellen på lagene tydeligere. I det 60. minutt var Gimletroll farlig frempå igjen. Linn Farberghagen, som dekket rom og vant baller som N’golo Kante, erobret ballen på midtbanen og fant Martine Fenger på vei inn i bakrommet. Fenger fosset fremover og avsluttet over mål.

Noen minutter senere ble Ingrid Olsen spilt igjennom av Frida Abrahamsen, og satte ballen i mål. Dessverre ble målet annullert for offside.

Ny Olsen-scoring

I det 74. minutt skulle det skje. Tiril Toft sendte av gårde en bakromspasning til Ingrid Olsen. Olsen fikk tak i ballen litt til venstre for mål, og gjorde ingen feil da hun sendte den forbi keeper og i mål. 1-0 til Gimletroll. Olsen tredje mål for sesongen. Hun har nå et scoringssnitt på 1,0 pr. kamp.

I resten av omgangen ble Gimletroll opptatt av å være mer omstendelige med ball, fremfor å være direkte. Innbytter Marie Forsøget Knutsen utmerket seg spesielt i denne fasen av spillet sammen med Linn Farbergshagen og Tiril Toft ved å være rolige og trygge med ball under press.

