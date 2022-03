Seniorkvinnene fra samarbeidslaget GAK (Grimstad, Arendal og Kristiansand) vant sist helg gull i frittstående under NM i troppsgymnastikk.

DRAMMEN: Dette norgesmesterskapet for nasjonale klasser i senior ble arrangert i Drammenshallen. Jentene deltok med et helt nytt, vanskelig og meget kult frittstående program, som de og frittstående-trener Linda Aanonsen har jobbet knallhardt med for å få gjort klar til konkurransen.

Her ble det levert en maktdemonstrasjon av GAK tropp 1 med høyeste poeng i alle klasser på imponerende 18,500. Dermed ble de norgesmestre i denne disiplinen.

I trampett-disiplinen var de 0,200 poeng fra en bronsemedalje, mens det på tumblingen, etter en flott prestasjon, ble et fortjent NM-sølv. De var 0,150 poeng bak Drammen, som veldig fortjent ble norgesmester i både trampett og tumbling.

Tropp 2 fra GAK ble nummer ni i frittstående.