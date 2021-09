Reiste ti timer for å spise vafler på Sør Arena

KRISTIANSAND: – Det hadde lenge gått gjetord om vaflene til «Mor». Så da jeg fikk muligheten til å teste dem, tok jeg bussen sørover, så treningen, spiste vafler og reiste hjem igjen til Oslo. Det var ti timer i buss. Men vaflene var verdt det, ler Gilboe Hermansen.

Livstidsmedlem i Start

Ole Gilboe Hermansen er livstidsmedlem i Start og en av klubbens aller beste, mest trofaste og ivrigste supportere. Du spør ikke ham hvor han har sett Start, men heller hvor han ikke har sett det gule og svarte favorittlaget sitt.

– Jeg tror det er et sted oppe i Trøndelag jeg ikke har sett dem. Og så har jeg ikke sett dem på Sotra ved Bergen. Det er vel de to stedene, ja. Så det er blitt noen baner gjennom årene, fra Tromsø og sørover, sier 48-åringen som opprinnelig er fra Arendal, men som nå bor i Oslo

– Hvor kommer denne noe spesielle Start-interessen din fra?

– Når man er fra Sørlandet, så er det bare ett lag. Det er jo Start. Helt fra jeg var liten har jeg fulgt Start. Jeg husker ikke hvilken kamp som var min første på Kristiansand stadion. Men den jeg har de beste minnene fra, er nok Rosenborg-kampen i 1992, da vi vant 5-0, sier Gilboe Hermansen, og fortsetter:

– Jeg har reist rundt og fulgt Start i mange år. Det var en kompis av meg, Martin heter han, som da vi skulle til Molde i 2009 sa «hvorfor reiser du ikke mer rundt?». Så da tenke jeg «hvorfor ikke?».

Nær 400 Start-kamper

Ole Gilboe Hermansen har ikke noe eksakt tall på hvor mange Start-kamper han har sett de siste 12 årene. Men det nærmer seg nok 400. Det er blitt noen opp- og nedturer, men kjærligheten til Start har aldri visnet.

– Nei, Start betyr veldig mye for meg. Når vi taper, så blir jeg deppa, selvfølgelig. Det er blitt en livsstil å reise rundt og se på kamper og møte og hilse på gutta, sier arendalitten og legger til:

– Jeg har ikke sett så mange kamper som jeg hadde ønsket i år. Det gjør meg vondt og er noe jeg har dårlig samvittighet for. Men det har ikke vært så lett som før å bytte vakter på hotellet jeg jobber som resepsjonist,

– Så hver kamp krever litt planlegging?

– Litt? Å ja! Hvis jeg jobber, så må jeg prøve å få noen til å ta vaktene for meg. Hvis jeg har fri, så må jeg finne buss- og togbilletter, eventuelt fly, som passer best og er billigst. Jeg starter planleggingen når jeg har fått vaktlistene og ser hvordan jeg skal jobbe.

Ødela seiersfesten for Rosenborg

– Hva er det sprøeste du har gjort for å få med deg en Start-kamp?

– Jeg tror det må være da jeg i 2019 dro til Sogndal med nattbussen, ankom tidlig på morgenen, sov litt hos en kompis, så kampen på Fosshaugane og tok nattbussen hjem til Oslo igjen! Vi vant 1-0 etter selvmål.

– Hva er høydepunktet ditt som Start-supporter?

– Det er lett å si Åråsen i 2019, da vi rykket opp i Eliteserien og Lillestrøm forsvant ned i OBOS. Det var spinnvilt. Men jeg vil heller si da vi slo Bodø/Glimt i 2018. Etter å ha tapt veldig mange kamper på rad, syv var det vel, så vant vi 1-0 hjemme i Kristiansand. Det var stort. Så det er høydepunktet, selv om Åråsen var helt sinnssykt. Det siste kvarteret der var magisk. Men jeg må også ta med seieren over Rosenborg på Lerkendal i 2009, da vi ødela seiersfesten for dem.

Robstad og Mykland

– Hvis jeg spør om favorittspiller, da…

– Henrik Robstad. Du ser at han har «passion» (lidenskap). Du ser at han elsker laget sitt. Et eksempel er da vi spilte mot Jerv i vår og tapte 2-4. Da så du at han var hissig. Han slengte ballen vekk og var så forbanna. Henrik bryr seg så mye om klubben. Jeg har forresten fått drakten hans flere ganger. De bærer jeg med stolthet.

– Hvis vi går litt lenger tilbake i tid…

– Da er det lett å si Myggen. Han er jo en legende. Vi snakker om Erik Mykland, liksom.

– Hva er ditt største ønske for fremtiden til Start?

– At vi rykker opp allerede i år, så etablerer oss i Eliteserien og vinner den, og etter hvert kommer oss ut i Europa og spiller Champions League. Jeg har tro på det, avslutter Ole Gilboe Hermansen – en fantastisk god supporter som Start må ta veldig godt vare på, om det serveres vafler på Sparebanken Sør Arena eller ikke.