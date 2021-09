Etter å ha vunnet ProAm-mesterskapet i Porsche Supercup tre år på rad, ble det en tredjeplass i år for racerføreren fra Lyngdal. Etter åtte løp endte han med 119 poeng, og ble slått av Nicolas Misslin og Philip Sager.

– En tredjeplass er jo ikke noe å gråte over, men jeg hadde høyere ambisjoner enn dette. Det er mye som ikke har gått veien denne sesongen, og jeg håper egentlig at all uflaksen er brukt opp, sier Lindland.

Sesongen startet med en massekrasj i Monaco, hvor Lindland helt uforskyldt fikk ødelagt sitt løp. Og problemene av forskjellig art fortsatte helt til den aller siste svingen på sesongen, hvor en annen fører forhindret Roar i den siste svingen på italienske Monza, noe som gjorde at Philip Sager kom seg forbi, og tok andreplassen.

En seier har det blitt på de åtte løpene til den norske Porsche-føreren, som ellers har vært på pallen i halvparten av løpene, som har gått i Monaco, dobbeltløp i Østerrike, Ungarn, Belgia, Nederland og til slutt et dobbeltløp i Italia.

– Det er lett å være etterpåklok, men jeg ser nå at det har blitt for lite kjøretid til test og utvikling sammenliknet med konkurrentene. Vi fikk en ny bil i år, som det har tatt tid å lære seg, og konkurrentene mine har både testet mer, og kjørt løp i andre mesterskap. Jeg var nærmere toppen i starten av sesongen, men jo lenger ut i sesongen vi har kommet, jo mer har mine konkurrenter testet, og jo mer har jeg tapt, forklarer Lindland.

Han er motivert for å slå tilbake neste sesong:

– Jeg ønsker å komme tilbake til Porsche Supercup, og gjøre det bedre i 2022. Det er målet!