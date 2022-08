KRISTIANSAND: Det var ikke det at dette var en maktdemonstrasjon eller overlegen seier på noen måte. Til det kokte kvikksølvet i gradestokken for mye, og brisen fra Bertes var ikke kjølende nok. Tempoet var klokelig nok tilpasset både temperatur og luftfuktighet, og gresset lugget som det har gjort helt siden det var nytt i Håkon Tranbergs glansdager. Spillerne opplevde nok likevel at intensiteten og trøkket var godt nok, og at de innlagte drikke- og kjølepausene til dommer Håversen var kjærkomne.

Vi fra vestsida satt likevel med en slags overbevisning om av at dette ville bli dagen da 0-1-tapet for serielederen i vår skulle utliknes. Noe den siste halve timen av kampen også bekreftet.

Forvarselet fikk vi allerede etter 50 minutter, da Vågs Magne Karlsen snappet Donn-keeperens pasning og satte opp Abdirahim «Abdi» Ahmednor perfekt i 5-meteren til Donn. Fra tre og en halv meter på blank kasse endte likevel Abdis skudd i stolpen.

Dette stoppet imidlertid ikke ungguttens hunger for mål, og noen minutter senere kombinerte han fint med Tobias Kaas Knutsen i Donns 16-meter, men tåa var ikke lang nok for scoring denne gangen heller.

Men så.

Klasseangrep

59 minutter ut i oppgjøret leverte Magnus Hellebø Nesset et godt frispark som først ble klarert, før samme Nesset gjenvant læret og serverte en fremadstormende lett-på-tå Kaas Knutsen på høyrekanten. Det knallharde bananinnlegget traff pannebrasken til Abdi perfekt, og den presise headingen møtte nettet nede til høyre for keeper. 1-0 til vågsbygdingene.

Så, etter 81 minutter, igjen regissert av en brennhet Tobias Kaas Knutsen. Ballerobringen hans utenfor egen 16-meter ble raskt omsatt til en effektiv gjennombruddspasning i retning lett-på-tå Sedat Ninnodag. Han løp like godt fra hele Donn-forsvaret fra sin høyre kantposisjon, og banket kula i målet bak en utrusende Donn-keeper. Overbevisende 2-0 scoring, det der, Sedat!

Overtidsscoring

På overtid i det 91. minutt var det omsider også Tobias’ tur til å finne nettmaskene på Kristiansand stadion. En presis klarering fra Vågs allestedsnærværende midtbaneterrier Filip Dahl mot en møtende Abdi på topp, satte virkelig fart i turboføttene til lett-på-tå Kaas Knutsen. En perfekt vektet pasning fra Abdi til Tobias inn i Donns bakrom, og plutselig en banehalvdel å løpe på alene for Søgne-gutten med litt over to liter dansk blod i årene. Keeper ble rundet, ballen ble satt i mål, og cornerflagget fikk seg et aldri så lite gledens karatespark i scoringsjubelen. 3-0 til Våg FK.

Resten av historien handler om en trener, opprinnelig fra Ringvassøy, som synes regnjakke er et passende plagg i 30 graders solsteik. Voksne Vågsbygd-gutter som går foran i krigen, og unge gutter som kommer inn og avgjør kampen. En Våg-oppmann som beviselig har satt spor etter seg på Hamar, siden en venneflokk på 10 kjører 100 mil på to dager for å se ny-klubben til kameraten sin vinne lokaloppgjør på Sørlandet. Fotball er gøy, dere!

Det tilspisser seg nå på tabellen i 4. divisjon. Donn topper fortsatt med 32 poeng, mens Våg på andreplass og Trauma på tredjeplass begge har 30 poeng.