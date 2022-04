Pumptrackbanen i Alcoa Miljøpark Farsund, som ble åpnet lørdag, dekker et areal på 1,5 mål og har et budsjett på over 2,2 millioner kroner.

FARSUND: Over 100 personer hadde tatt turen for å være med på den offisielle åpningen. Helt fra Sandnes i Rogaland kom det ivrige BMX-syklister for å delta på åpningen. Farsund Sykleklubb står som initiativtaker og byggherre.

Banen dekker et areal på 1,5 mål og har et budsjett på over 2,2 mill. Den er unik i sin utforming og det finnes ikke tilsvarende her i Norge.

En pumptrack er en lukket runde, eller bane, med en serie kuler, hopp og doseringer. Formålet er at du skal «pumpe» deg rundt banen i stedet for å tråkke, derav navnet pumptrack. Pumptracks er i utgangspunktet lagd for sykler, men man ser at de i fungerer for alt som ruller på hjul.

Prosjektet har vær et samarbeid der Farsund kommune har stilt grunn til disposisjon og hvor Farsund Sykleklubb har stått for prosjektering og finansiering. Banen er finansiert gjennom spillemidler, støtte fra fond og stiftelser, samt lokale sponsorer.

Over 100 personer hadde tatt turen til lørdagens åpning. Foto: Privat

Klubben vår har hatt et brennende ønske om å videreutvikle sykkelkommunen Farsund, samtidig som vi har sett behovet for å øke aktivitetstilbudet i Alcoa miljøpark. Koronapandemien med stadige nedstengninger av aktiviteter for barn og unge har synliggjort et skrikende behov for arenaer ute, hvor barn og unge kan drive aktivitet på eget initiativ.

Banen ble overrakt klubben og erklært ferdigstilt fredag før påske. Allerede dagene før den offisielle åpningen kunne formann for klubben, Stein Egil Eri, fortelle om stor aktivitet blant barn og unge fra morgen til kveld. Bruken av banen har så langt vært overveldende. Det er gøy å se at alle aldersgrupper finner utfordringer i bruk av banen.

Ordfører Arnt Abrahamsen klippet sperrebåndet og berømmet initiativ og dugnadsånd. S Foto: Privat

Ordfører Arnt Abrahamsen klippet sperrebåndet og berømmet initiativ og dugnadsånd. Sammen med profesjonelle aktører er det ikke måte på hva man kan få til. Gjennom frivilligheten og den fra før etablerte terrengsykkelbanen har klubben gitt viktige bidrag til utviklingen av Alcoa Miljøpark. Ordføreren kunne i sin tale love at kommunen skulle stille velvillig opp til nye prosjekter klubben måtte ha i parken.