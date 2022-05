Rasmus Lynge Christensen ga Arendal ledelsen. Andreas Hellum (2) og Kristian Eriksen kom også på scoringslista og sørget for 4-0 mot Øygarden i en svært god Arendal-kamp på Norac stadion.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

ARENDAL: Hjemmelaget tok umiddelbart grep om kampen mot Øygarden. Bortelaget la seg svært lavt og stengte rommene. Men Arendal var tålmodige og også svært oppmerksomme på Øygardens forsøk på kontringer. Men gang på gang gjenvant Arendal ballen på Øygardens banehalvdel og det vedvarende presset ga til slutt uttelling.

Perfekt treff

Men det måtte en ekstraordinær prestasjon til for å få hull på byllen. Det skjedde etter 42 minutter da ballen landet omtrent på 16 meterstreken. Rasmus Lynge Christensen traff perfekt på volley og Øygarden-keeper Borger Thomas (som er født i Arendal) hadde ingen muligheter til å avverge scoringen.

- Jeg liker måten Arendal spiller fotball på, men det er lett å undervurdere motspillet. Øygarden gjør det veldig vanskelig å bryte igjennom, oppsummerte Start-trener Sindre Tjelmeland i pausen.

Han hadde tatt turen til Norac stadion denne søndagen, blant annet for å se på sine tidligere elever Sander Remme Berge og Martin Torp. Begge spilte under Tjelmeland den korte perioden han var trener i Ull/Kisa.

God kontroll

Øygarden åpnet relativt frisk rett etter pause, men etter en innledende offensiv som Arendal hadde relativt god kontroll på, overtok hjemmelaget igjen det meste av det som skjedde på Norac stadion.

Sebastian Remme Berge måtte dessverre gå av banen etter 54 minutter med en skade. Det førte til at Andreas Hellum entret banen, sannsynligvis noe tidligere enn trenerteamet hadde planlagt. Spissen har vært ute med en prolaps i ryggen de siste ukene - og det var overraskende for de fleste at han var i kamptroppen søndag.

Ingen spenning

Da Øygarden-keeper Borger Thomas felte Mathias Johansen etter 68 minutter, nølte ikke dommeren. Han pekte umiddelbart på straffemerket - og den muligheten benyttet Andreas Hellum godt. Han dundret ballen til venstre for keeper og ga dermed Arendal 2-0.

Målmaskinen Hellum økte til 3-0 på en strålende enkeltmannsprestasjon etter 78 minutter - og det punkterte alt som kunne gitt tilløp til spenning i kampen.

Kristian Eriksen satte punktum på overtid med 4-0 med det som i praksis var siste spark på ballen.