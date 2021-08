NM-bronse til Teland på hjemmebane

KRISTIANSAND: 14-15. august gikk senior-NM K1 av stabelen, i regi av Kristiansand Kajakklubb og i samarbeid med Norges Padleforbund. Stevnet ble holdt ved klubbens anlegg på Gillsvann. Det ble samtidig avholdt ungdomsmesterskap i lagbåt U16 og ungdomscup for piker/gutter 12 og 14 år.

Klubber fra hele Sør-Norge var representert i arrangementet, og løpene gikk tett fra tidlig lørdag morgen til søndag ettermiddag. Det ble padlet i både sol og regn, og til tross for tidvis utfordrende vindforhold gjennomførte både utøvere og støtteapparat med god stil og stemning.

Kongepokal

Under stevnet skulle også årets kongepokal for herrer senior deles ut i K1 1000 m. En knepen seier gikk til Eivind Vold, Oslo KK, foran årets OL-padler Lars Magne Ullvang, Tysvær KK, kun +00.01.13 bak. Maria Virik, Bærum KK, tok gull i NM damer senior K1 1000 m.

Kristiansand Kajakklubbs egen Hakeem Teland padlet inn til bronse i senior K1 200m, kun 00.24 sekunder bak vinneren Harald Ivarsen, Fana KK. I herrenes K1 500m A-finale endte en mer skuffet Hakeem på en 5. plass.

Det var flere lokale utøvere i sving under UM og norgescupen.

For herrer U16 ble det en spennende A-finale K2 500m, hvor Lars Palucha og Magnus Nordal Worren padlet inn til en sterk 4. plass, kun +0:02.04 etter vinnerduoen fra Flekkefjord. I B-finale K2 500 U16 padlet Odin P. Kjelvei og Elias Nesje inn til en 6. plass.

Søstrene Søndegaard Berg, Sofie og Tuva, kom på 5. plass i sitt K2 500-løp i U16-klassen.

I U16 K2 200m A-finale, kom Palucha og Worren på en 5. plass, et halvt sekund unna 3. plassen. Kristiansand stilte også med K4 i U16 500m og 200m, disse kom på 4. plass i begge finaler.

God norgescupdebut

I Piker 14 K1 500m B-finale, padlet Tuva S. Berge inn til førsteplass. Kristiansanderne Noah Dyrhol og Elias Nesje hadde sin norgescupdebut denne helgen og padlet godt inn på hhv. 9. plass i G12 K1 200m A-finale og 3. plass i G14 K1 200 B-finale.

I G14 500m K1 tok Nesje 5. plass i B-finalen og Dyrhol tok 6. plass i G12 K1 500 A-finale. Tuva S. Berge tok 3. plass i P14 K1 200 m B-finale.

Kristiansand Kajakklubb takker alle utøvere, trenere, støtteapparat og frivillige for strålende innsats som gjorde at dette ble en festhelg og et flott NM!