MK sikret fornyet kontrakt

MANDAL: Etter en god start på kampen, med flere sjanser til hjemmelaget, spilte rogalendingene seg raskt inn i kampen. Etter ti minutter fikk de straffespark etter at MK gjorde feil i eget forsvar.

Det skulle imidlertid ikke ende i scoring, for MK-keeper Bård Høksaas gjorde en strålende redning.

Men bortelaget fortsatte å skape sjanser, og fem minutter før pause var ledermålet et faktum da Aanonsen scoret på sin egen retur.

I 2. omgang kjempet MK hardt for å komme tilbake i kampen, men det ble aldri noen utligning. Dermed vant Vidar 1-0 i det som var MKs siste hjemmekamp for sesongen.

Dagens viktigste nyhet kommer imidlertid fra kampen mellom Hinna og Start 2, der Hinna, som ligger under nedrykksstreken, tapte. Det vil si at MK sin plass i 3. divisjon er sikret og at vi kan se frem til en full sesong i 2022.

Vi ser også frem til årets siste kamp borte mot Djerv 1919, som er med i kampen om opprykk. Den spilles neste lørdag.

