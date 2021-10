MK yppet seg mot serielederen

STRAND: MK tok ledelsen ved Endre Omland etter sju minutter. Tre minutter senere scoret Sivert Hansen. Etter dette kom Staal Jørpeland mer og mer inn i kampen, og reduserte ved Even Østensen i det 16. minutt. Østensen har dermed scoret like mange seriemål som MKs Peder Dovland denne sesongen, nemlig 13.

Etter pause kom hjemmelaget ut i 100 og var nær en tidlig scoring. Staal Jørpeland scoret sine mål i det 54. og 60. spilleminutt, henholdsvis ved Daniel Ciach og Ørjan Bjørlo. Etter dette var kampen jevnspilt. MK forsøkte å etablere et visst press uten å lykkes nevneverdig. Staal Jørpeland var nærmere 4-2 på kontringer enn MK var utligning.

Staal Jørpeland er nå oppe i 23 poeng og er favoritt til å rykke opp. MK på sin side trenger ett poeng på de to siste kampene for å være sikret spill i 3. divisjon i 2022. Med to tap er de avhengig av andre resultater.

Kommende og siste hjemmekamp er mot Vidar lørdag. Kampstart er klokka 13.

