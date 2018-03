Gimletroll i rute til seriestart

KRISTIANSAND: I første skikkelige treningskamp spilte damelaget torsdag uavgjort mot Urædd. Vi har også hatt noen lokale kamper som oppkjøring, og det har gitt oss mange svar og mye å bygge videre på.

Nest helg reiser laget med 25 spillere til Danmark på treningsleir/kamper. Vi skal bo og trene på anlegget til Fortuna Hjørring. Vi har fått god dialog med det danske laget etter at vi tidligere i år var på klubb besøk der, og de vil gjerne dele av sine erfaringer med oss.

Gimletroll gleder seg til sesongstart. 15. april åpner vi serien borte mot Stabæk 2.

Årets serie blir tøff og vi vil tidlig få svar om vi er i rute. Vi skal blant annet møte fem av eliteseriens andrelag. Noe som sikkert vil bety at vi vil møte flere spillere som holder meget høyt nivå, spesielt når vi spiller bortekamper.

Gimletroll har fått et nytt trenerteam på plass med Siv Anita Breilid (tidligere Vindbjart) som ny hovedtrener, og det er kommet flere nye spennende spillere inn i troppen.

Vi har ikke hastverk, men ser at vi som klubb på sikt kan ta steget opp til 1. divisjon og bli den klubben Kristiansand trenger for å etablere et godt miljø og arena for kommende toppspillere i byen.

Vinterværet har også for Gimletroll gjort at sesongoppkjøringen ikke helt har kunne fulgt oppsatte planer. Det har blitt mye alternativ trening, men det har bare gjort samholdet og treningsiveren enda større i gruppen.

Årets stall er stor og solid med en bruttotropp på over 20 spillere, samtidig er bredden og nivået jevnt. Dette gjør at vi selv med sentrale spillere ute kan holde et jevnt og godt nivå gjennom sesongen, noe vi ser på som viktig for våre målsetninger.

Gimletroll er en av klubbene som kan vise til god utvikling for kvinnefotballen, for over 40 prosent av våre medlemmer er kvinner, og det er vi stolte av.

God rekruttering

Det rekrutteres og jobber godt i lagene under damelaget, og vi har mange spennende og store kull som i fremtiden med riktig utvikling og tålmodighet kan bidra til å bygge opp egne bærekraftige lag på damesiden

Vi skal i år også ha lag i J16-serien. noe som er lenge siden sist. Laget er ungt og går fra J14 til 16 på èn sesong, men her skal vi se langsiktig. Og det er viktig at de ikke har for høye forventninger. Stallen er stor og bred, noe som gjør at vi kan gi de fleste riktig nivå og mulighet for videre utvikling.

Gruppen har et meget stort og kompetent trenerteam som gjør de riktige tingene både sosialt og utviklingsmessig, og da spesielt inn mot å beholde flest mulig lengst mulig. Vi ser at det å kunne beholde kompetente foreldretrenere i lagene når de går fra barn til ungdomsfotball, kan være nøkkelen for å beholde spillerne og at de fortsetter i idretten

Under der igjen har vi J13 som ble kretsmestre i 2017. Dette er også en solid stall med mange ivrige spillere og trenere som nå skal spille i J14. Vi må også nevne at flere av spillerne både i jenter 03 og 04 er inne på sone kretslag. Og sikkert ikke lenge før noen av disse gjør innhopp i dametroppen.

Og denne uken fikk Idun Benestvedt Kydland beskjed at hun er tatt med på Statoil sin talentsamling for jenter 04.