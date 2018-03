Jeg flyttet til Brasil for å studere og jobbe frivillig med barn og fotball. Etter fire år åpner jeg nå en barnehage i Rio. Jeg vil også se hvor langt jeg kan nå som brettpadling-utøver.

Fakta: Fakta Brettpadling/Stand Up Padling (SUP) En voksende verdensomspennende sport med opphav fra Hawaii, mest sannsynlig utviklet av surfere som ville bruke sjøen på dager uten surfevennlige forhold. Utøveren står oppreist på brettet og padler med en lang åre. Det finnes ulike typer brett og årer tilpasset ulike aktivitets- og ferdighetsnivåer.

Langs Rios berømte strender Copcabana og og Ipanema står SUP-utleie-skolene på rad og rekke. Det var her jeg leide brett og padlet mine første tak. Jeg har vokst opp med båt og tilbrakt somrene mine på havet langs Sørlandet. Jeg synes det var helt magisk å padle ut på havet mens jeg så på solnedgangen, og fant fort ut at dette var en fantastisk og litt ny måte å oppleve naturen på.

Privat

Siden den første solnedgangen på Ipanema har det blitt mange flere og mange fine turer på padlebrettet rundt omkring i Brasil for nye naturopplevelser. Jeg har alltid vært aktiv og alltid likt å være ute i naturen. Nå som jeg ikke får gått like mye på ski for eksempel, som jeg gjorde i Norge, er det veldig fint å ha funnet en annen aktivitet som gir meg fine opplevelser både av natur og konkurranse.

Jeg hadde vært to ganger i Rio før jeg flyttet dit i 2013 og viste allerede at jeg likte byen godt. Da jeg jeg ble kjent med det norske fotballprosjektet Karanba på min andre tur til Rio, måtte jeg bare finne en mulighet til å hjelpe til på dette prosjektet. Ett år senere dro jeg tilbake for å gjøre feltarbeid til masteren min samtidig som jeg jobbet frivillig på prosjektet.

Det er jo langt unna familie og venner, og det er klart jeg savner dem, men nå er jeg hjemme i Norge to ganger i året. Da nyter jeg kvalitetstiden jeg får med dem, går på ski, er på båtturer og spiser melkesjokolade og brunost.

Privat

Jeg har fått et stort nettverk i Rio som jeg savner når jeg er i Norge. Sånn er det når man har en fot i hvert land. Jeg er nå på utkikk etter sponsorer og satser for fullt på SUP-karrieren ved siden av etablering av norsk barnehage.