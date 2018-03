Søren Wærenskjold til Joker Icopal

– Jeg er veldig glad for å kunne sykle for Norges beste sykkellag allerede som første års senior. Det føles godt å slippe å tenke på dette nå i min siste sesong som junior. Jeg føler dette er et riktig valg, og får med dette veldig bra matching på trening, og mye å strekke meg etter, sier Wærenskjold.

Han kommer fra Mandal, men representerer Ringerike sykkelklubb. Som første års junior kjørte han inn en rekke sterke resultater i fjorårssesongen, blant annet sølv i EM fellesstart.

Wærenskjold var med Joker Icopal på januarsamlingen på Mallorca, og fikk et godt inntrykk av laget:

– Det var et bra opplegg på samlingen i januar, så jeg gleder meg til å være med på full tid fra neste sesong, sier han.

Mandal-gutten har en spennende sesong som siste års juniorsyklist foran seg. Først på programmet blir Gent-Wevelgem med landslaget 25. mars. Deretter blir det en periode med kermesritt i Belgia.

Talentfabrikken – utvikling av ryttere

Joker Icopal har i en årrekke utviklet unge norske talenter, og hjulpet dem videre ut til de store internasjonale profflagene. Laget vil fortsette å utvikle talenter også i fremtiden

– Vi har siden 2005 gjort det mulig for mange norske syklister å oppnå sine drømmer om en internasjonal sykkelkarriere. Mange av disse rytterne ser vi nå i profesjonelle kontinentallag og world tour lag. Joker Icopal skal også i årene fremover fortsette arbeidet med å utvikle norske ryttere, og vi er veldig glade for å få med oss landets mest lovende juniorrytter i fremtidens satsing, sier sportsdirektør Adrian Gjølberg.

Frankrike og Belgia for Joker Icopal

For Joker Icopal er det endagsritt i Frankrike og Belgia som står på kalenderen kommende helg og uke. Deretter er det etapperittet Tour de Normandie 19. – 23. mars. Se hele sesongplanen her.