Sørlendinger hevdet seg i amerikansk bridgemesterskap

SAN DIEGO, USA: Verden blir stadig mindre og vi når de fleste land og steder til en rimelig pris. Dette har åpnet mulighetene også innen bridge. Det amerikanske bridgeforbundet arrangerer årlig tre nasjonale mesterskap benevnt som Nationals.

I løpet av to uker gir hver Nationals et bredt tilbud av turneringer hvor du møter verdens beste spillere og turneringer hvor det sosiale står sterkere i fokus.

I USA har all lagspilling vært preget av rike sponsorer som kjøper opp de beste spillerne til sine lag. På denne måten vil en sponsor, som normalt ikke holder nivået til de beste, oppnår gode sportslige resultater. Det gir også en god anledning for de beste til å tjene penger på bridge og det er en arena hvor de nest beste kan få vist seg frem. Hver Nationals har en hoved-lagturnering og en hoved-parturnering. Det er selvsagt her den største prestisjen er å finne.

I månedsskifte november/desember ble høst-versjonen av Nationals arrangert i San Diego. Den amerikanske vestkysten er selvsagt et fristende reisemål for vinterkalde nordmenn. Det var derfor en god gjeng nordmenn som tok turen over for ferie og bridge, kanskje den beste kombinasjonen vi bridgespillere kan få til. Det var også en gjeng fra vår egen krets.

Best resultat ble det på Ann Karin Fuglestad da hennes lag nesten kvalifiserte for sluttspillet i hovedturneringen Reisinger BAM Team. Dette er en lagturnering som spilles med parturneringsscore.

Best av de norske deltagerne ble Boye Brogeland fra Flekkefjord og Espen Lindqvist fra Arendal, som for øvrig regnes å utgjøre et av verdens absolutt beste makkerpar, med sin fjerdeplass i Reisinger. Alt er større i Statene, og med flere tusen daglige deltagere er dette imponerende arrangementer. Men la det ikke skremme deg hvis en tur til statene kan friste. Neste sjanse er vårmesterskapet i Philadelphia 8.-18. mars.

Et spill fra Amerika Det amerikanske forbundet sørger for god dekning med en fin bulletin til hvert mesterskap. Den gamle storspilleren Eddie Kantar bidrar jevnlig med lærerike artikler. Fra bulletinen i San Diego har jeg lånt dette spillet som kan være noe å lære av for de fleste av oss.

Meldingene gikk som dette:

SYD ble altså spillefører i 3NT etter at vest hadde opplyst om en svak hånd med 6-kort spar.

Spar dame i utspill vant øst med esset. Neste spar kan du normalt vinne med kongen, men du velger å holde tilbake ett stikk til. Vest vinner med tieren og fortsette med en ny spar, øst kaster en kløver, da du vinner med kongen. Hvordan skal spillefører utføre oppgaven videre?

Her er det viktig å holde den farlige hånden ute, hvis vest kommer inn i ruter eller hjerter vil han ta beiten med sparstikkene som nå er etablerte.

Teller vi stikkene har vi ett i spar, ett i hjerter, to i ruter og fire i kløver for åtte totalt. Det niende kan komme med finessen i hjerter eller at vi får etablert ett stikk ekstra i ruter.

Hjerterfinessen er risikofylt da vest har 50 prosent sjanse for å komme inn.

Ruterfargen derimot er spennende. Her kan vi kanskje kommet til en løsning med rimelig grad av sikkerhet, ser du den?

Du tar for ess, konge og dame i kløver fulgt av en liten ruter. Vest følger lavt og da nøyer du deg med nieren. Øst kommer inn på damen eller knekten og spiller hjerter tilbake. Den tar du med esset og spiller ruter til kongen. Nå tar du for kløver knekt og da du har sett øst ikke følge ruter avslutter med ruter til tieren og tar hjem din kontrakt med ruter ess.