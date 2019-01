Stortalentet innledet året med seier

Gjetordene om talentet til Fabian B.R.s begynte å gå tidlig. Da Grimstad-hesten i september som treåring debuterte, gjorde han det med overbevisning på sterke 1.16,7/2100 meter. Tre strake seire skulle det bli i debutsesongen før Per Otto Aagre tok hesten ut av løp og bestemte seg for å vintertrene.

Slo verdensrekordsetteren

I årsdebuten som fireåring, i den første store prøven for årgangshestene Johan Widdings minneløp på Bjerke, slo Fabian B.R. selveste Ferrari B.R., hesten som senere under sesongen satte verdensrekord og regnes som Norges nye internasjonale håp. Drømmen om seier i det gjeveste av alle løp i Norge levde i høyeste grad for dyktige Per Otto Aagre.

– Er du gal? Jeg tenker alltid på Derby, uttalte Aagre til undertegnede før den påfølgende starten under V75-stevnet på Sørlandets Travpark i mars 2017.

Kastrert

Dit kom dessverre aldri Fabian B.R. etter å ha blitt sjette i sin kvalifisering. Sørlandshesten reiste seg imidlertid raskt og tok ytterligere to seire på tre starter på tampen av 4-årssesongen. Våren 2018 valgte Per Otto Aagre, som eier hesten sammen med sin far Lars Aagre, å kastrere Fabian B.R., og veien tilbake til vinnersirkelen har vært lang. Nå står imidlertid den relativt nyblivne vallaken med to strake seire, og fredagens triumf på Jarlsberg var av det enkle slaget. Som storfavoritt landet Fabian B.R. på 1.15,6a/2100 meter etter å ha ledet hele løpet.

– Per Otto har satt ham i flott orden igjen, dette var veldig moro. Vi husker jo hvor bra han var, blant annet da han vant Widding-løpet, og bare vant og vant og vant. Han ble kastrert og har trengt litt tid. Han var veldig bra i dag, fastslo kusk Geir Vegard Gundersen etter løpet.

Karrierens første for Høvåg-hoppe

Seier ble det også til Høvåg-hesten Åsa O.K. Hesten trenes av Vidar Wilson, som eier hoppa sammen med sin kone Mette. Etter flere fine innsatser i 2018 uten å få kronet prestasjonene med seier, lyktes det endelig den fire år gamle hoppa å stikke mulen først på målstreken. Åsa O.K. var gjort til favoritt av spillerne, og sammen med kusk Herman R. Tvedt skuffet hun ingen ved å ta karrierens første seier. Vinnertiden ble 1.34,2/2100 meter.