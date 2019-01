Drømmestart for sørlandsdommere

KRISTIANSAND: – Det er et mål vi satte oss før sesongen, så det er et steg nærmere «den store drømmen», stråler Carina Pettersen, som sammen med makkeren Charlotte Husomanović debuterer i Jotunhallen i Sandefjord lørdag 9. februar. Her skal de dømme i 1. divisjonsoppgjøret for herrer mellom Sandefjord Håndball og Oslo-Studentenes IK.

Dommerparet fra Kristiansand har jobbet målbevisst fra dag én og tar stadige nye steg. «Den store drømmen» for AK28-dommerne er å få dømme i eliteserien for herrer.

Ønsker flere herrekamper og mer elite

Selv om det bare er tre år siden Pettersen og Husomanović begynte å dømme sammen, har duoen allerede rukket å markere seg. Forrige sesong ble de kåret til «Årets dommerpar» i NHF Region SørVest. De avanserte også fra Norges Håndballforbunds Trainee Group til Prosjekt Rekrutt. Og i høst fikk de sin debut i eliteserien for kvinner.

Inger M. Witteveen

– Vi har ambisjoner om å dømme flere eliteseriekamper for kvinner og vi håper vi ikke er så langt unna eliteserien for herrer, sier Husomanović.

For det er herrehåndball som ligger deres dommerhjerte nærmest. Trykket. Tempoet. Tenningsnivået. Det er dette som appellerer.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Les også:

Sørlandsdommere som vil opp og frem

Årets dommerpar i region sørvest

– Det gjør at spillet oppleves annerledes og kan by på flere utfordringer, forklarer Pettersen.

Talent og hardt arbeid

Finn Sverre Lislevand

Erlend Aam, dommerutvikler i NHF, har vært jentenes mentor i Prosjekt Rekutt. Han er imponert over utvikling til Pettersen/Husomanović. Spesielt høstens fremgang, der han mener de fremstår som tryggere, mer modne og har en mer bevisst plan over dømmingen.

Privat

– De har kapasitet til å nå norgestoppen om tre til fem år, sier han, men legger til at det må bygges på med kompetanse og erfaring på hvert nivå. Han synes det er flott at det rekrutteres kvinnelige dommere, men presiserer at når det tildeles kamper på høyere nivå, er det ut ifra prestasjoner og ikke kjønn.

Et generasjonsskifte i dommerstanden gjør at mange unge dommere nå får sjansen. Aam mener det i dag er få fordommer mot kvinnelige dommere. Her har tidligere toppdommere som Kjersti Arntsen og Guro Røen gått opp løypa. Utfordringen er å holde på kvinnelige dommere og få dem til å satse på å nå høyere nivå.

Finn Sverre Lislevand

Felles plattform

Dommerutvikleren beskriver Pettersen og Husomanović som forskjellige typer, men at de utfyller hverandre godt og har funnet frem til en felles plattform.

Finn Sverre Lislevand

– Vi har fortsatt mye å lære og vi vil fremover fokusere på selvutvikling, da det handler om å strebe etter et større overblikk som dommere, sier Husomanović.

Finn Sverre Lislevand

– Vi tar de utfordringene vi får og leder kamper så godt som vi kan. Og vi gleder oss stort til «gulroten» vi har fått 9. februar med 1. divisjon herrer, supplerer Pettersen.

2019 har begynt godt for dommertalentene fra Sørlandet. Nå gleder de seg til se hva resten av sesongen og neste sesong vil bringe.

Les også:

Carina og Charlotte kan bli Norges nye toppdommere

Debuterer i Eliteserien: - Vi er veldig stolte