Premiedryss til Mandal-utøvere

SOLA: Lørdag morgen kl 06.30 kjørte to biler med åtte håpefulle spillere til Sola for å starte sesongen med ei grei startturnering for mange av våre spiller Denne turneringen er blitt en tradisjon, med hjemkomst rundt kl. 22.30 samme dag. Her stilte vi med gode konkuransespillere og nybegynnere. Gruppespill i alle klasser og mange gode og harde kamper på alle sammen.

Trond Syvertsen

Resultatene ble slik:

1. premie Hsu15b Erik Lindbakk

1. premie hsu17a Christer Andersen

2. premie hsu17a Julian Aulin Bøe

1. premie Hsc Hermod Holte Haugland

1. premie hdu17a Markus Aanenesen/Julian Aulin Bøe

1. premie hdd Lars Torkelsen/Hermod Holte Haugland

Til helgen deltar mange av våre spillere på norgesranking i Kristiansand med start fredag ettermiddag.