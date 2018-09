AK28 yppet seg mot eliteserielag

KRISTIANSAND: Dermed endte det 23–44 i Gimlehallen, og NM-exit for AK28. To ganger tidligere har AK28 møtt eliteserielag i NM, begge ganger var det Vipers. I fjor ble resultatet 14-45 i Vipers’ favør da det daværende 3. divisjonslaget møtte jentene i eliten. I forkant av onsdagens kamp mot Tertnes har AK28 rykket opp til 2. divisjon, og ligget i hardtrening i hele sommer og høst.

Kun et par uker i forveien vant også 2. divisjonslaget mot 1. divisjonslaget Ålgård, en kamp som viste at treningen og innsatsen AK28-damene har lagt ned, har båret frukter. Kampen mot Tertnes startet med et brak, AK28 i ledelsen. Både ett og to mål havnet i nettet på motsatt banehalvdel før Tertnes rakk å innse at kampen var blåst i gang. Ledelsen ble holdt av hjemmelaget lenger enn forventet, men etter nesten halve første omgangen var gått klarte Tertnes å ta igjen damene av stål.

Silje Gumpen

Tertnes regnet nok med å løpe fra AK28-damene etter dette punktet, men hjemmelaget viste seg å være seigere enn Tertnes hadde forventet, og holdt overaskende følge stort sett hele første omgang. Det var scoringer fra alle vinkler og posisjoner på begge sider av banen, og taklinger og redninger på høyt nivå fra både borte- og hjemmelaget frem til drommeren blåser av etter 30 minutter.

Silje Gumpen

Etter pausen ble forskjellene mellom lagene noe tydeligere. AK28 var ikke lenger i stand til å holde tempoet og kvaliteten på samme nivå som i første omgang, og Tertnes er unektelig bedre gjennomtrent og vant med det høye nivået.

Silje Gumpen

– I 2. omgang merket vi at det tross alt er to divisjoners forskjell, og Tertnes dro i fra. Alt i alt er vi meget fornøyde med resultatet og ser frem til seriestart, svarer vingspilleren Benedicte Olsen kort på spørsmål om å oppsummere kampen. Til tross for tap ser både spillere og trenere på kampen som er positiv opplevelse.

Handball.no

–Det lover godt for sesongstart at vi spiller en jevnt over god kamp mot et eliteserielag, sier AK28 trener Øyvind Skjeggedal og legger til:

– Nå må vi bare bruke samme oppskift ved sesongstart mot Grane den 15. september på bortebane.