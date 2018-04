Imponerte i landsstevne-debuten

SØGNE: Kristiansand og Søgne rideklubb har også i år startet årets utesesong med stort landsstevne som trekker nært opp mot 700 startende over tre dager.

En av rytterne som imponerte stort fra klubben var Tea Lovise Bredland Andersen ( 11) – med sin nye ponni What A Dude.

Hun debuterte på landsstevne-nivå med ponnien og innfridde over alle forventninger da hun red feilfri i alle klasser og fikk med seg poeng i Spillers cupen i LA-ponni. Tea har som mål å ri finalen i denne cupen, der man sanker poeng på kvalifiseringsstevner – og de 15 beste går videre til finalen i høst.

Tea har fått ridning inn med ” morsmelken”, da mor Trine Bredland Andersen har vært aktiv sprangrytter i mange år, og representert Sørlandet godt innen denne idretten ved å være på mang en premiepall opp igjennom tidene.

Nerver i helspenn

Når Tea ikke konkurrerer med Buddy på banen, er hun også en av de yngste dugnadsdeltakerne for stevne avviklingen. Med nært 200 ekstra bokser, like mange hester og ihvertfall det dobbelt antall tilskuere blir det en del arbeid som må gjennomføres på frivillighetsbasis.

Klubben har selv flere ryttere som både har målsetting om å kvalifisere seg innen utvalgte cuper, og noen som har vært godt fornøyde med å bare få være ”kvalifisert” av trener til debuten sin på landsstevne med gjeldende hest.

Elisabeth Mortensen

I år har nervene vært i helspenn for arrangørklubben, ikke på grunn av sportslige forventede resultat –men fordi Kong Vinter ikke så ut til å slippe taket tidsnok.

Snø på banedekket gjør at ikke stevnet kunne være avholdt.

Heldigvis kom sola i tide slik at stevnet kunne avvkles , tilreisende møtte opp i hopetall og klubben kan skilte med rekord dagsomsetning i kiosk.

Tidsplanen holdt

Lokal dommer Alf Martin Farbrot var også svært fornøyd med at den stramme tidsplanen lørdag akkurat holdt, her var det nøye beregnet hvor mange ryttere vi kunne tillate red fra start om morgenen kl. 08:00 – og frem til hvor lenge sola stod på himmelen før det ble for mørkt å konkurrere.

Sportslig har flere av klubbens egne ryttere gode resultater å skilte med- tross at man kun hadde med seg en ute trening i forkant av stevnet.

Hans Eivind Ekaas

Eier og driver av senteret, samt trener for klubben, Dag Olsen var en av klubbens eldste utøvere som også representerte klubben ifra salen på flere hester.

Hesten Corida som eies av hans samboer og medrifter av senteret må for tiden trenes og konkurreres med av trener selv grunnet graviditet hos samboer, Silje Polden.

Satser mot Grand Prix

Rollene er byttet om og Silje står nå ved sidelinjen og håper Corida – og Dag Olsen klarer å levere stabile runder i 140 i år slik at denne kan være med i Grand Prix med rytter Silje Polden til neste. Corida er ei 8 år gammel hoppe som Silje synes har levert i helga- ” den går stort sett feilfri såfremt piloten gjør jobben sin” er kommentarer fra sidelinja. I søndagens 1,35 som bildet er hentet fra kom hun innpå en 4. Plass- akkurat unna premiepallen grunnet et riv på hinder og et sekund unna neste mann(eller kvinne da) . Denne klassen var forøvrig stevnets høyeste klasse, med en av de vanskeligste banene.

Kristin Olsen

Jennie Repstad (17) som også rir fra klubben var også en av rytterne med gode resultater etter iherdig jobbing. Jennie har fått ny hest i fjor og har gått fra ponnirytter til en av de største hestene vi har i stallen.

II Divo og Jennie fikk 11.plass blant 52 startende i klassen. Hun debuterte også i en klasse høyere dagen etter med gode resultat.

Silje Friestad (23) som jobber på senteret, men starter for Sandnes og Jæren rideklubb hadde også hellet med seg og fikk noen gode plasseringer- blant annet fra 1,20 klassen på fredag. Her med hesten Elamo Beach Babe-også kalt Bibbi.

2000 dugnadstimer

Innen ridesporten, er det mye opp og ned turer, iherdig trening og jobbing- og det er ikke alltid formen sitter på konkurransebanen dessverre. Enten fordi rytter ikke har formen eller at lagkameraten ikke har den.

Privat

Da er det ekstra deilig når alt sitter, tross nesten orkan i vindstyrke som veltet hinder- og kraftige regnskyll fredag.

Når sola titter frem fra skyene og kioskdamene leverer hjemmebakst med store smil, koser tilreisende seg slik på stevne at vi får skryt av å være en av de beste stevneplasser de besøker.

Vi er så takknemlige for alle de positive bidragene vi får til klubben slik at vi kan klare å få arrangert slike stevner. Mer enn 2000 dugnadstimer har gått med, masse foreldre, besteforeldre, venninner og heste entusiaster stiller opp for å få dratt dette i land, og vi kan med stolthet si at vi leverer med et smil.