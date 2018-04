Scoret to i Arendals storseier

– Det aller viktigste var likevel at vi fremstod som et godt kollektiv. Det er helt avgjørende for oss, fastslår Arendal-trener Mattias Andersson.

Etter en skuffende sesongstart med poengdeling på bortebane i serieåpningen og et sjokknederlag på hjemmebane mot Stjørdals-Blink forrige helg, var det ifølge Andersson ekstremt viktig for resten av sesongen å slå tilbake denne helgen. Og det gjorde Arendal.

"Å vinne i dag var alfa og omega for oss"

— Mattias Andersson

– Å vinne i dag var alfa og omega for oss. Men enda viktigere er måten vi vinner på. Vi står frem som et skikkelig kollektiv som tar duellene, jobber for hverandre og bidrar til at vi fremstår effektive fremover i banen og trygge på egen banehalvdel, sier Arendal-treneren.

Flere endringer

Han gjorde flere grep etter den svært skuffende avslutningen på forrige seriekamp der Arendal i løpet av få minutter ga bort en tilsynelatende solid 2-0-ledelse på hjemmebane:

Flere endringer i startoppstillingen var et klart signal om å gi flere spillere muligheten til å vise at de fortjener plass på laget.

Formasjonen ble lagt om fra 4-1-1 til 4-5-1.

Aggressiviteten var tilbake i det defensive arbeidet.

Arendal klarte langt på vei å drepe kampen den første halvtimen gjennom å lede 3-0.

– Vi var veldig effektive i starten av kampen. Våre to første cornere endte med mål, i tillegg til at vi fikk et korrekt idømt straffespark fordi en Vard-forsvarer stoppet et innlegg med hånden. Dessverre var vi ikke like effektive gjennom hele kampen. Vi kunne scoret mange flere mål, men alt i alt skal vi være fornøyd med uttellingen, sier Andersson.

Han er ikke overrasket over at Petar Rnkovic ble tomålscorer - selv om han er midtstopper. På de to første cornerne fanger Petar opp andreballene, og er supereffektiv når han setter ballen i mål.

Mange gode - kollektivet best

– Petar vet hvor han skal plassere seg, og viser det i denne kampen. Men det er mange spillere som står frem i dag. Anders Hella kommer inn på venstreback og leverer en meget solid kamp både offensivt og defensivt. Thompson Ekpe leverer kanskje sin aller beste Arendal-kamp. Han var et monster på midtbanen i dag. Fremover i banen gjør Fabian Ness en strålende jobb og bidrar til å skape gode overganger gjennom sitt intense presspill. Han hadde selvfølgelig fortjent å komme på scoringslisten også, men han viser at en spiss kan være god også uten å få uttelling i form av mål, sier Mattias Andersson.

Samtidig understreker han at dette først og fremst var en lagseier:

– Det aller viktigste i dag er den kollektive innsatsen. Det er det som gjør at vi kontrollerer denne kampen. Dessuten er det viktig for oss at flere spillere tegner seg på scoringslisten. Til nå har vi vært veldig avhengige av Fabian og Rasmus foran mål, men i denne kampen er det tre nye som melder seg på, påpeker Andersson.

Flere på scoringslisten

I tillegg til Petar Rnkovics to scoringer, noterte også Jakob Rasmussen seg for årets første mål da han sikkert satte inn straffesparket Arendal fikk på stillingen 0-2. Etter at Vard reduserte til 1-3, valgte Mattias Andersson å sette inn Pape Paté Diouf - og han kvitterte med sin første scoring i Arendal-drakt.

— Han viser både på trening og i dagens kamp at han nærmer seg kampform. Pape vil naturligvis være en veldig viktig spiller for oss fremover når han finner tilbake til sitt eget toppnivå, fastslår Mattias Andersson.

Nå gleder han seg veldig til cup-kampen mot Start hjemme på Norac stadion onsdag.

– Vi har ikke press på oss i den kampen, men har fått ny selvtillit i laget etter en solid prestasjon på bortebane. Derfor kan det bli veldig moro å møte Start nå, sier Mattias Andersson.