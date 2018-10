Fløy 2 med sterk sesong i 4. divisjon

Med uavgjort borte mot Jerv 2 i siste seriekamp ble det en solid avslutning for Fløy 2.

– Det har vært en utrolig gøy sesong, med mange høydepunkter. Det har særlig vært gøy å se utviklingen til mange av Fløys unge spillere, forteller Fløy 2s trener Suad Cirikovic.

Fløy 2 er et lag bestående av juniorspillere, gamle talenter, og tidvis også A-lagsspillere som trenger kamptrening. Midtveis i sesongen var Fløy 2 i siget, og fløy over mangt et hinder. Flekkerøyrekruttene ledet tabellen, men etter varierende spill i høst, ble det til slutt en sterk 4. plass.

Mandalskameratene trakk det lengste strået, etter en solid høstsesong, og er nå klare for spill i 3. divisjon.

– Det har vært en rekordjevn sesong, og det har vært spenning til siste slutt. Vi har møtt mange gode lag, og det er imponerende å se hvor mange gode spillere det er rundt omkring i lokalfotballen, avslutter Cirikovic.