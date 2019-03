Ny Vindbjart-seier mot Donn

KRISTIANSAND: Vindbjart-trener Steinar Skeie måtte rokere litt på laget av ulike grunner, og vi startet med en angrepsrekke på 17, 17 og 18 år, mens Øyvind Gausdal var plassert i forsvar. På midten, som vanlig Simen Aanonsen (19), og for dagen kaptein.

Etter en bra start utnyttet Marcus Aslaksen en feil bak hos Donn og laget 1-0 alene med keeper. Andre halvdel av første omgang ble rotete og Donn fikk sine sjanser.

Sprudlende innbytter

Etter pausen kom Bereketab «Berry» Gerezgi inn på venstrekanten og ble raskt mye involvert, selv om innleggene var av varierende kvalitet. Børge Engesland har skåret i nesten hver kamp i vinter og var ikke noe dårligere nå. Etter at keeper måtte gi en retur fra en dødball, var han frempå og tuppet inn 2-0 litt ut i omgangen. 3-0 ble det da Berry skar inn og siktet på hjørnet. Marcel Musonda Ngoie sneiet såvidt borti ballen og lurte keeper.

Donn skapte lite trøbbel for Halvor Homme i målet i andre omgang, men han måtte likevel se smultringen ryke ett minutt før slutt. Gaus spilte en bra kamp i forsvar, lett å se at han har spilt sammen med Christian Follerås opp gjennom årene, men hans oppofrende innsats for å stoppe et siste innlegg gikk galt og han sklei ballen inn nede ved stolperota på eget mål.

To treningskamper gjenstår

3-1, fortjent seier. «Burde scoret flere mål» var Steinar Skeies dom. Nå gjenstår treningskamper mot Start 2 og Fløy før det blir alvor med første seriekamp.

Vindbjarts lag: Christoffer Braastrup Andersen, Alla Abdallah, Øyvind Løkkebø Gausdal, Sondre Nordhagen, Mustafa Omarkheil, Simen Aanonsen, Børge Engesland, Marcus Aslaksen, Markus Nyhus, Lasse Næss.

Innbyttere: Halvor Homme, Marcel Musonda Ngoie, Berry Gerezgi, Daniel Tveitaa Johansen, Ishan Skårdal, Anders Urdal Hansen.

