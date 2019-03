Troll Svenn, trent av Kjell Løvdal fra Vegårshei, har det siste drøye året stått fram som en av landets aller beste travhester i montédisiplinen, travløp under sal. Onsdag kveld tok den sju går gamle kaldblodshesten sin 15. seier i det 21. forsøket i monté da han sammen med fjorårets montéchampion i Norge, Helene Kolle, vant på Bjerke. Det fikk eier Svenn Songe til å ta fram referanseregisteret i seiersintervjuet.

– Dette var vel et barneskirenn, er det ikke det Petter Northug kalte det?, sa Songe med glimtet i øyet på seremoniplass etter løpet.

Innfridde favorittstempelet

Troll Svenn var gjort til dagens største favoritt i V75-spillet, og skuffet på ingen måte sine tilhengere. Rytter Helene Kolle kunne titte seg bakover ved målpassering og konstatere at det var langt ned til nærmeste konkurrent.

– Troll Svenn vant veldig enkelt. Når jeg trekker ned draskylappene på ham, legger han inn turboen. Kjell er en dyktig trener, og jeg er bare takknemlig for at jeg får ri for ham, fastslo ryttertalentet.

Treneren selv forteller om en hest som er som natt og dag sammenlignet med med vanlig når han får på seg salen.

– Han er nesten ikke til å styre i trening hjemme, men under sal kan man skritte helt rolig med ham i banen. Det er moro å se, fortalte Løvdal.

Nok en sørlands-seier

En annen sørlandshest som imponerte i hovedstaden onsdag kveld var Jenny Thygesen-trente Harald. Sammen med kusk Ole Johan Østre satte han fart fra andrepar utvendig nedover den siste langsiden, og konkurrentene var aldri i nærheten av å hente inn den kapable 6-åringen, som travet sterke 1.26,3a/1609 meter.

– Harald lever opp til sitt fine, kongelige navn, smilte seierskusken etter løpet.

Seieren var den tredje i regi Jenny Thygesen, for hesten som trenes på Sørlandets Travpark.