Fløy tapte lokaloppgjør

KRISTIANSAND: Fløy startet kampen best og allerede etter fem minutter kunne Lasse Sigurdsen scoret da han kom alene med Arendals gode keeper Jostein Aaland, men han satte skuddet rett på keeper, og returen fikk ikke Tony Hieu Vo dreis på. Våre gutter presset Arendal over på defensiven med herlig energi i spillet, og flere ganger var det like før utligningen var et faktum. Spesielt var Henrik Andre Dahlum nære på etter frispark fra langt hold som strøk like utenfor.

Fakta: KAMPFAKTA Fløy-Arendal 0–1 (0–1) Kampsted: Sørlandshallen fredag kveld 0–1: Petar Rnkovic (14. min) Kampleder: Espen Larsen, Imås - meget god Tilskuere: 100 Fløys lag: Andreas Hoppestad, Johan Kvame Naglestad, Mathias Laudal, Martin Skaiå, Erlend Skagestad, Tony Hieu Vo, Henrik Andre Dahlum, Magnus Hallandvik; Torje Wichne, Omar Markovic og Lasse Sigurdsen. Benyttede innbyttere: Pelle Sigurdsen, Ole Fredrik Thorsen, Olek Vysochenko, Erik Marcussen, Mathias Grundetjern,

Mot spillets gang scoret en umarkert Petar Rnkovic etter hjørnespark der han curlet ballen ned i motsatt hjørne fra 11-12 meter. Like etterpå hadde Arendal en sjanse etter fint kombinasjonsspill på høyresiden, men ingen tok seg av innlegget. Men etter dette var Fløy igjen det førende laget, og Arendal fikk aldri ro til å bygge opp spillet. Spesielt Henrik Andre Dahlum var god i denne perioden med meget bra skuddforsøk på frispark og gode dødballer ellers. Flere ganger var det tilfeldigheter som gjorde at det ikke ble scoring.

Burde scoret

Samme Dahlum burde nok ha scoret etter snaue halvtimen da han satte et fint opprullet angrep midt på keeper. Arendal hadde forøvrig et par farlige overgangsmuligheter, men var upresise i avgjørende øyeblikk. Omgangen ble forøvrig avsluttet med at Johan Kvame Naglestad headet over fra femmeteren.

I andre omgang byttet begge lag mange spillere, og spillet jevnet seg mer ut. Men gledelig å registrere at Fløy unggutter ikke stod noe tilbake for Arendals noe mer rutinerte innbyttere. Mot slutten av omgangen kunne det fort blitt utligning, men den siste avgjørende pasningen ble upresis.

Dette var spillemessigen meget bra gjennomført kamp av gutta, men ekstra pluss til Henrik Andre Dahlum og Tony Hieu Vo som i lange perioder styrte midtbanen. "Den hjemvendte sønn" Lasse Sigurdsen viste herlig fightervilje, og var viktig som førsteforsvarer. Forøvrig en stor strek i regningen at broder Pelle Sigurdsen måtte ut med det som så ut som en alvorlig kneskade.

Fortsatt mange Fløy-spillere på vent

Trener Nikola Trajkovic var fornøyd med innsatsen og det spillemessige i fredagens kamp, men misfornøyd med måten baklengsmålet kom på. På det nivået man skal spille på i år har man ikke råd til å slippe inn mål på konsentrasjonssvikt, noe som også var tilfellet i første treningskamp mot IK Start.

John Olav Norheim, Dardan Dreshaj, Sven Fredrik Stray, Nils Petter Andersen, Henrik Andersen, Sebastian Fredriksen,Christoffer Myhre og Magnus Ask Mikkelsen var ikke disponible til fredagens kamp.