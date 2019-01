Våg vant sin tredje strake seier

KRISTIANSAND: Laget har dermed klatret fra nedrykkstriden til en plass midt på tabellen. Etter en kronglete høstsesong har Våg fått mer sving på spillet og i årets to første seriekamper ble både Hinna og Nærbø slått. I høst ble det klare tap mot begge disse lagene. Seier 40-28 over Kragerø var en ny opptur , men kampens toppscorer Mathilde Flo Hjetland var likevel ikke helt fornøyd ved kampslutt. –Det var gøy å spille i dag, men forsvarsspillet vårt var ikke helt på topp. Vi gjorde mange enkle feil, og ga ikke nok i duellene. Noe som igjen resulterte i at vi måtte tåle en god del baklengsmål.

Fakta: Kampfakta IK Våg-Kragerø 40-28 (20-13) 2. divisjon kvinner avd. 3 IK Våg: Mathilde Flo Hjetland 11 mål Merlinda Qorraj 9 mål Karine Emilie Dahlum 6 mål Desirée Sundtjønn 3 mål Stine Elisabeth Solum 3 mål Linda Sløgedal 2 mål Laureta Veliqi 2 mål Tuva Thorstad Lilleås 1 mål Veriana Veliqi 1 mål Emma Ingrid Linnea Lindal 1 mål Aurora Wangberg Kvalnes 1 mål Benedicte Udjus Elina Williams Antonsen Vilde Benedicte Næss Andersen Leder A: Mark Alan Hawkins Leder B: Odd Ivar Hjetland

Om angrepsspillet er hun mer positiv:

– I angrep gikk det bedre. Vi scoret 40 mål, noe som er veldig bra. Vi kom til gode sjanser både fra seks meter og fra bakspillerne. Vi får løpt bra og scoret noen enkle mål i kontra.

Våg tok tidlig kommandoen i kampen og var i føringen hele kampen. Halvveis i første omgang ledet Våg med tre mål, 10-7. Så fulgte en bedre periode og hjemmelaget økte til sjumålsledelse ved pause.

– Vi startet kampen litt rufsete, men det kom seg etter hvert, sier Mathilde Flo Hjetland og supplerer:

– Det var aldri noe særlig spenning i kampen, som førte til at vi mistet litt konsentrasjon mot slutten. Innsatsen var god nok, men vi må nok opp et par hakk inn mot neste match.

Hun ble toppscorer med 11 mål, mens lagvenninene Merlinda Qorraj nettet ni ganger og Karine Emilie Dahlum scoret seks.

– Vi pleier som oftest å gjøre det bedre i serien etter jul. Det hjelper også at vi har fått Laureta Veliqi tilbake, for hun bidrar med et veldig bra trøkk i angrep. Vi føler kanskje at det har løsnet for oss nå, poengterer Mathilde Flo Hjetland.

Kommende utfordring for Vågjentene er lokaloppgjøret mot divisjonsleder Grane Arendal. Den kampen spilles søndag 20. januar kl. 18.00 i Sør Amfi.