Håvet inn gull i svømme-UM

KRISTIANSAND: De lovende 16-åringene Malene Rypestøl fra Varodd og Dennis Aateigen fra Team Sør/KSA vant henholdsvis 11 og 5 gull-medaljer i UM og i junior-NM i Aquarama denne helgen. Duoen er også uttatt til nordisk juniormesterskap på Island 1.-3. desember.

Agder svømmekrets opplevde sin beste mesterskapshelg med 41 medaljer alt i alt hvorav 16 gull, 15 sølv og 10 bronsemedaljer og det ble satt alt 23 nye junior og seniorkretsrekorder fordelt på Varodd svømmeklubb og Team Sør.

Det er verdt å merke seg at de to klubbene hadde tre gull, fem sølv og tre bronse på de forskjellige lagene i UM og junior-NM, og at alt i alt 11 svømmere fra de to klubben fikk gull på lag.

Poengkampen UM: Nr 1. 0I - svømming 146 poeng. nr 3 Team Sør 113 poeng, nr 4 Varodd 99 poeng.

Medaljekampen UM: Nr 1 Varodd 10 -2 - , 5. Team Sør 4 -7 -2

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Poengkampen junior-NM: Bærumsvømmerne 250 p, nr. 5. Team Sør 102 p, nr 10. Varodd 32 p.

Medaljekampen junior-NM: Nr 1 Bærum 20 - 6 -5, nr 8. KSA 1 - 3 - 6, nr. 10 Varodd 1 - 3 -1

Rypestøl mestvinnende jente

Malene stilte til start i ni individuelle øvelser i Ungdomsmesterskapet og vant alle klart foran sine konkurrenter. Her er hennes rad i Ungdomsmesterskapet:

400m fri (4.17.25), 50m rygg (28,60), 100m butterfly (1,01.88 - ny junior kretsrekord), 200m medley (2.15.36), 50m butterfly (27.60), 200m fri (2,02,40), 100m medley (1,02,67), 100m fri (56,41) og 100m rygg (1,02.02) samt gull på 4x100m fri (3,57,82 hvor hun hadde 1. etappe på 56.58 og svømte sammen med Juni Helene Iversen Refstie (16 år) Adina Ringsbu (14 år) og Terese Syvertsen (14 år).

Silje Lønseth Ringsbu

I tillegg vant malene 200m medley i junior-NM etter et spennende oppgjør med landets beste junior-svømmer Marte Løvberg (18 år) fra Lambertseter, som hun slo med 1/10 sek med supre 2.13.81. Her er hennes splitter underveis; butterfly 29,14, rygg 34,00, bryst 39,49 og endelig frisvømming 31.27. Det er ett sekund ned til den norske juniorrekorden til Sofie Reisænen fra Team Sør/Vågsbygd. Tror nok at denne rekorden er et naturlig mål for Malene fremover.

I junior-NM sikret Malene seg ellers sølvmedaljer på 200m fri med 2.01,32 (ny seniorkretsrekord), 400m fri (4.16,15), 100m medley (1,02,70) og fikk bronse på 50m rygg (28.36). Tiden hennes på 200m fri gjør at hun stadig nærmer seg en plass på Norges stafettlag 4x200m fri som landslagsledelsen satser mye på for tiden.

Hun vant til sammen 17 medaljer på 19 starter, som må sies å være en fantastisk innsats i løpet av de fire dagene mesterskapene foregikk i Aquarama. Det er tydelig at høydeoppholdet i Spania sammen med seniorlandslaget i høst begynner å vise resultater.

Aateigen også i kalasform

Like gamle Dennis Aateigen fra Team Sør var ute i 18 starter og fikk medalje i 17 av disse, og leverte en meget sterk serie i likhet med Malene.

Han vant 400m medley i UM med flotte 4.26.29 (senior kretsrekord) og var ni sekunder under sin egen gamle pers og vant med 8.9 sek foran Brynes Jon Jøntvedt. Dennis splittider er verdt å merke seg; butterfly 1.02,66, rygg 1.06,05, bryst 1.20,23 og endelig fantastiske 57,32 på den avsluttende frisvømmingsdelen.

Han vant videre 200m fri med 1.52.67 ( kretsrekord junior) og var 1/10 sek foran Christer Melberg fra Halden som ledet i 195m på Dennis, men ikke stod i mot Dennis sterke avslutning på 28,2 på siste femti meter. Endelig vant han 400m fri med sterke 3.57.08 (kretsrekord junior) foran samme Christer som også ledet lenge her.

Dennis fikk i tillegg stafettgull på 4x100m fri i junior-NM sammen med Hakeem Teland, Johannes Hope og Hadrian Phillipson og på 4x200m fri sammen med Ole Marius Rist Jensen, Andreas Håbesland Klausen og Titus Phillipson i UM-klassen.

Gerhard Skauge

Dennis fikk i tillegg syv sølvmedaljer og fem bronsemedaljer sammenlagt i de to mesterskapene.

Under mesterskapet satte han 15 nye kretsrekorder i junior- og seniorklassen og vi nevner de øvrige rekordene han satte; 800m fri (8.22.52 - passering under 1500m fri), 1500m fri 15.40,24 (sølv i UM, bronse i Junior-NM), 100m rygg 56.46 og 56.33 (sølv i UM, bronse i jr NM), 200m rygg 2,00,09 (sølv i UM og sølv i jr-NM) samt seniorkretsrekord på 4x50m medley sammen med Theodor Bernstein, Johannes Hope og Hakeem Teland.

Under dette mesterskapet har Dennis i motsetning til tidligere mesterskap svømt meget godt i alle sine starter og fremstår som en komplett svømmer som er dyktig i alle stilarter.

Privat

Øvrige medaljører fra Agder

Tone Hartmark Nilsen fra Team Sør/Mandal (19 år) gjorde sitt beste mesterskap til nå med sølv på 100m rygg (1,02.80) og bronse på 200m medley (2.20,11) og hadde flere finaleplasser i stevnet. Hun trener hardt for å komme i posisjon for idrettsstipend i USA, og mye tyder på at hun komme til å lykkes med dette.

Ole Marius Rist Jensen (16 år) fra Team Sør/KSA hevet seg mye fra Nordsjøstevnet for bare 14 dager siden, og satte ny kretsrekord for seniorer med 2.06.61 på 200m medley som holdt til sølv i UM-klassen. Han fikk i tillegg bronse på 200m bryst med 2.23.00. Han hadde også flere gode stafetter og fikk gull i 4x200m fri i UM og fikk flere medaljer i stafettene.

Hakeem Teland (19 år), kanskje Norges største håp innen kajakksporten, bruker svømming som tilleggstrening og stilte opp sammen med gamle lagkamerater i Team Sør/KSA i alle stafettene i juniorklassen og vant gull med beste etappetid i 4x100m fri.

Han kom seg også til finalen individuelt på 100m fri med sjette beste tid, men i finalen fightet han strålende og fikk bronse med 51,25. Det er en imponerende prestasjon av en idrettsgutt som kun trener i bassenget deler av den kalde årstiden.

Flere individuelle finalister

Johannes Hope (18 år), også han fra Team Sør/KSA, var med på vinnerlaget i 4x100m fri og leverte mange gode løp denne helgen.Han satte ny kretsrekord på 50m butterfly med 25.18 som ga 4. plass i et tøft heat og fikk 5. plass på 50m fri med 23.66 og samme plassering på 100m fri med 51.47 og gjorde mange gode stafetter som ga en gullmedalje og to bronsemedaljer.

Team Sør/Mandals Simon Neerland (18 år) var finalen på 50m rygg med 4.plass (26,46) og også 4. plass på 100m rygg (56.88). Gutten har stort talent, men ble litt vel ivrig denne gangen og kan jobbe mye med undervannsarbeidet som er uhyre viktig i ryggsvømming.

Utflyttede svømmere fra Agder, Tuva Tronstad (19 år), Risør-jente som nå svømmer for Lambertseter, fikk bronse på 100m rygg med 1.03.25 og hadde flere finaleplasser, mens Sara Stoebner (19 år) fra Kristiansand, som nå svømmer for for OI, var i finalen på 100m fri hvor hun ble nr. 7 med 57.38.

Nye talenter slo til

02-modellen Theodor Bernstein fra Grimstad, som deltok for Team Sør/Vågsbygd i mesterskapet, svømte kjempebra på 50m bryst hvor han fikk en overraskende sterk 5. plass med 30,19 og gjorde en fantastisk pers på 1. etappe på 4x100m fri med 53.53 ( pers 3,5 sek!) på Team Sørs sølvlag i UM og likeså 1.etappe på juniorlaget med 23.98 hvor Team Sør ble tredje beste lag. Han har svømt i to år og topper landslistene i øyeblikket i 15-årsklassen på 50m fri, 50m butterfly (25.97) 50m bryst og 100m fri.

Like gamle Andreas Håbesland Klausen fra Team Sør/KSA stod ikke tilbake for Theodor denne gangen da han meget overraskende fikk 4. plass på 200m fri med 1.56.96 i UM etter å ha perset fra 2,02 i løpet av 14 dager. Han fikk også 5. plass på 1500m fri med ny pers med 5 sek (17,07,21).

Han fikk også gleden av å være med på gullaget til Team Sørs gutter på 4x200m fri i UM-klassen sammen med Dennis Aateigen, Ole Marius Rist Jensen og Titus Phillipson.

To Varodd-jenter, Grimstad-jenta Juni Helene Iversen Refstie (16 år) og Adina Ringsbu (14 år) kom seg også til finalene i UM med femteplass på 100m fri (59.59) på Juni og 50m rygg (30,34) på Adina og var begge sammen med 14-åringen Terese Syvertsen med på gullaget i 4x100m fri. Tar med at Adina satte landsbeste notering for årsklassen på 1. etappe i 4x50m medley da hun hadde 30,03 på rygg.

Cathrine Emilie Fagge fra Lillesand (15 år), som svømmer for Team Sør/Vågsbygd, forbedret persen med to sekunder på 100m rygg til flotte 1.06.67 og fikk med dette en meget overraskende 7. plass.

Vi tar også med at Gustav Mathingdal Pedersen (19 år) fra Team Sør/Farsund ble nr. 7 i juniorklassen med 2,09,25 på 200m medley.

Topp arrangement

Kristiansand Svømmeallianse under ledelse av Rita Andersen, med god hjelp av et dommerkorps fra hele Agder, leverte en prikkfri mesterskapshelg i Aqurama. Det var bare godord å høste fra deltakende klubber og representant for Norges svømmeforbund styre, Toralf Westermoen, som ba klubbene i Kristiansand snarest søke på nye mesterskap.

KSAs tidligere hovedtrener Hans Jakob Stoebner som nå er leder i Oslo Idrett var svært dyktig som helgens speaker.