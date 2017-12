God fart i Sørlandets ungdomsbadminton

KRISTIANSAND: For det første hadde hele seks klubber på Sørlandet mobilisert skikkelig, og stilte som nevnt med over 100 deltakere. Otra, Imås, Grimstad og Høvdingen fra øst, møtte unge spillere fra Mandal og Kristiansand i vest til dyst i Badmintonsenteret. Alle klubbene fikk mange kamper og sine klasseseire. I tillegg var det med noen få spillere fra Sandefjord og Nøtterøy.

For det andre hadde KBK mikset sine 54 spillerne i doubleklassene, slik at nye og uerfarne spillere ble dradd med i kampen om å komme på pallen. Det sosiale var i fokus, slik at turneringsdebutanter fikk en god opplevelse og viktig erfaring.

For det tredje fikk tilskuere se mye fin badminton av spillere med relativt kort erfaring, men masse talent. Lange, gode ballvekslinger med flott teknikk og vinnervilje.

Hvem imponerte mest? Kanskje 11-12- åringene Selma Kvarenes Bjørnestøl og Maja Morvik Kragholm fra KBK? Raske, teknisk dyktige, fightervillige begge to. Denne gang vant Selma i tre jevne sett, men begge ble klappet av banen.

To mandalitter viste også fin badminton. Hermod Holte Haugland (14) og Christer Andersen (12) vant over hver sin KBK´er i finalen: Andreas Andersen Roksvåg og Casper Stiansen.

Otra fikk en seier i U-17 ved June Morland, slik Andreas Hodne (16) fra KBK gjorde det på guttesiden. Hos de aller yngste var det Evjegutten Thomas Kelly Ramsjord som trakk lengste strået i gutte-klassen, og Maja Halvorsen Egge fra Grimstad i jenteklassen.

-Dette er trolig det viktigste klubbarrangementet KBK gjør. Det er viktig for KBK at de andre Sørlandsklubbene deltar og utvikler seg. Dette var en stor helg, sier KBK-trener Rik Hermans.

-Det skjer mye i klubben for tiden, legger Hermans til - som kommende uke er i Irish Open med Vilde Espeseth og Mads Marum.