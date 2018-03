Nye UM-medaljer til Otra-utøver

STEINKJER: Aanund Tveitå fra Otra IL vant UM i mangekamp i 15-års klassen i Sandnes forrige helg og tok der Agders eneste medalje. Han satte seks perser i de sju øvelsene og var relativt suveren.

Denne helgen hadde den allsidige 15-åringen siktet seg inn på fem øvelser. Det ble gull på 60m hekk med ny personlig rekord 8,57 sekunder. Under stavkonkurransen perset han med utrolige 40 cm. Med 3.50 m ble det her bronse og en fornøyd trener Harald Breivik kunne konstatere at Aanund allerede har perset med 80 cm siden sommeren. Med slitne bein avsluttet han helgen med seier i lengde med et hopp på 6.18m.

Otrajentene Lise Hornnes og Unni Tveitå sikret seg en bronsemedalje hver. Lise perset med 11,31 m i tresteg i 18-19 års klassen og Unni Tveitå kapret bronsen i kule jenter 16 år med et støt på 11.68m. Totalt ble det altså 5 medaljer på troppen fra Otra IL.

En annen som utmerket seg i Steinkjer var den svært lovende mellomdistanseløperen Georg Ovesen i klasse 16 år. Han har bare drevet friidrett i Kristiansand løpeklubb i et år og tok to sterke sølvmedaljer på 800m og 1500m. På 1500m ble det et hundredelsdrama hvor Georg dessverre trakk det korteste strået med to små hundredeler. Vi får anta motivasjonen er på plass foran utendørssesongen.

På 800m ble han kun slått av Anders Gundersen fra Mandal og Halse. Han kom i mål i ensom majestet på 2.01.93 i sitt løp. En svært imponerende prestasjon som ble lagt merke til. Utholdenhetsidretter er jo noe man forstår seg på i Trøndelag

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Sørild har Norges beste høydemiljø for jenter i ungdomsklassen. Madelen Svenningsen har de siste årene vært den ledende høydehopperen i Norge i sin klasse. I Steinkjer ble det sterke 1.66 m og gullmedalje i 16-års klassen. Det var personlig rekord med 3 cm. I lengde ble det sølv på Madelen med tangering av persen på 5.31m.

Ett år yngre Elizabete Cakure sikret seg også en flott bronsemedalje med 1.56 m i høyde. 18-åringen Maja Medic fra Lyngdal perset seg til 7.92s på 60m og tok dermed bronsen. På 200 m falt hun dessverre fra en seier i forsøksheatet bare 20 m før målstreken. Heldigvis ble det bare skrubbsår. Neste gang holder hun seg på beina og da skal de løpe fort for å slå henne!

Dermed ble det 12 medaljer i alt til Agder i ungdomsmesterskapet. Nå er innendørssesongen over og Agders friidrettsutøvere skal i gang med ny grunntreningsperiode. Mange skal til påskeleir i Spania og Portugal for å legge et godt grunnlag i et mer friidrettsvennlig klima enn vi har på Sørlandet for tiden.