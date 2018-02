Verdensener kusker sørlandshest i Frankrike

Ett år gamle Björn Goop fra Karlstad i Sverige har innen travsporten en status som nesten kan sammenlignes med den Lionel Messi nyter innen fotballen. Svensken er utvilsomt sportens store superstjerne. Senest i januar i år vant hans verdens største travløp, Prix d'Amerique, på Vincennes-banen i Paris, en seier som innkasserte nesten 4,5 millioner kroner. Goop tok allerede 32 år gammel karrierens 3000. seier, som den yngste i Sverige til å nå milepælen noensinne. Han innehar også rekorden for antall seire tatt under ett år, nemlig 501 triumfer i 2006.

Det er med andre ord den største av de største som torsdag ettermiddag setter seg opp i sulkyen bak Grimstad-hesten Ask Eld når det andre kaldblodsløpet for året kjøres på Vincennes. I det første galopperte den åtte år gamle sørlandsvallaken, men i revansjeoppgjøret har han et perfekt utgangspunkt fra spor to bak startbilen. Eier Einar Askvik får dessverre ikke oppleve sin hest live i travsportens storstue i Frankrike.

– Det er stas å ha hest på startstreken på Vincennes, det er bare synd det skulle kollidere med en thailandstur jeg bestilte for et halvt år siden, forteller Askvik på telefon fra Thailand.

Klokka 04 natt til torsdag går flyet hjem til Norge, noe som betyr at Grimstad-mannen er i luften når Ask Eld gjør sin start på fransk jord klokka 14. 20.

–Jeg får heldigvis junior til å ta opp løpene slik at jeg kan se dem når jeg kommer hjem. Ifølge trener Lars Magne Søvik skal Ask Eld i hvert fall være i toppform, og da må jeg være optimist. I det første løpet i Frankrike galopperte han rett og slett fordi han ble for frisk fra start, forteller Askvik.

Ask Eld vant senest i november et større V75-løp på Sørlandets Travpark, og har totalt vunnet 17 av de 85 løpene han har startet i.