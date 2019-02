Til topps på Sørlandets første e-sportkafé

KRISTIANSAND: Strategi, lynraske reflekser og teamwork – for å lykkes i e-sport må alt dette til, men det viktigste er å ha det gøy og utvikle seg sammen med andre. E-sport er i stor vekst, og Sørlandet og Kristiansand har nylig fått sin første e-sportkafé. 26. januar ble det arrangert Fortnite-turnering på Nexus.

Spillerne konkurrerte individuelt gjennom fem runder. Ole "Clynki" Sørborg koblet grepet allerede fra første runde. Han var litt skeptisk da turneringen ble utvidet fra tre til fem runder, men hadde ingenting å frykte. Han var best også i de siste rundene og vant til slutt med 115 poeng, solide 45 poeng foran nestemann. Alle deltakerne koste seg og gleder seg allerede til neste turnering.

– Det blir Fortnite duo-turnering neste gang, 9. februar, opplyser Espen “Ereth” Schjøttelvig på Nexus.

Påmelding blir lagt ut på hjemmesiden til denne kaféen. Alle uansett alder og nivå kan delta på disse turneringene. Nexus arrangerer også faste e-sport-treninger, som er et veldig populært tilbud for dem som deltar. Foreløpig går det mest i Fortnite, som er populært for tiden. Det vil også bli andre spill tilpasset aldersgruppa ca. 10–14 år. På trening fokuseres det på lagspill og samarbeid spillerne imellom.

Gabriel (9) er en av spillerne som deltar på treningene, og han har mye glede av det, sier pappa Stein Magne, og har som ambisjon at sønnen skal utvikle seg innen teamwork gjennom spill. Spilling er sosialt, og det handler om å lykkes som team sammen med andre. Selv har han fått venner for livet gjennom spill.

Mer informasjon om treninger og turneringer ligger på Nexus’ hjemmeside.

