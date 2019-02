ØIF Arendal henger med i gullkampen etter seier

Det var ingen stor kamp som ble levert i Bodø, men det var godt nok til å slå vertene. Det var også spikeren i kista for hjemmelaget – som spiller 1. divisjon neste sesong.

ØIF dro rett til Bodø fra Russland og den tøffe reisen satt nok i kroppen, men spillerne leverte varene og sikret seg to viktige poeng i toppkampen. I tillegg har spillerne grunn til å spandere på seg noen ekstra smil, ettersom en seier er en viktig kilde til en god porsjon med selvtillit med tanke på det som skal skje de neste fire ukene når eliteserien skal avgjøres.

ØIF Arendal er nummer tre på tabellen i eliteserien, med 25 poeng på 17 kamper. Elverum topper med 27 poeng på 17 kamper, mens Drammen på andreplass har 26 på 18 kamper.

ØIF hadde bare med seg 11 spillere til Bodø, de samme 11 som var med til Russland i helgen. Josip Vidovic ble ikke klar til kampen og ble hjemme i Arendal.

Det sto 2–2 etter fem minutter, som skyldtes mye dårlig angrepsspill fra begge lagene, og sløve avslutninger. Begge lag kunne hatt minst to mål til hver. Begge lags målvakter gjorde sitt til at antallet mål ble holdt nede. I tillegg gjorde begge lagene mange feil i angrep. Bodø dro ned tempoet i kampen, noe ØIF ble med på.

Etter 9.20 valgte Marinko Kurtovic å ta kampens første time out på 3–3. Hans krav var klart – ballen må i mål på avslutningene.

Etter 15 minutter hadde ØIF kommet seg opp i en 4-6-ledelse, mens det like etter kom en ny scoring til vertene. Bodø spilte med kniven på strupen og ville være klar for nedrykk om det ble tap i denne kampen.

ØIF prøvde seg flere ganger på raske avkast etter mål imot, men ble nesten hver gang blåst tilbake av kampens dommere. Noen av gangene hadde dommerne en god sak, andre ganger ikke.

Etter 20 minutter hadde ØIF klart å få en tremålsledelse. Da sto det 10–7. Med tre minutter igjen av omgangen var de tre målene beholdt for ØIF. Det vekslet mellom tre og fire mål foran, selv om ikke alt som foregikk på banen var like imponerende.

Men ØIF var et hakk bedre enn det vertene, som har vært Nord-Norges beste håndballag gjennom en årrekke. Til pause hadde ØIF fått en ledelse å på fire mål, 15–11 – etter at André Lindboe kontret inn det siste målet med åtte sekunder igjen på tavla. Da hadde Sondre Paulsen like i forkant misset en sjumeter, som for øvrig var den første sjumeteren som ble gitt i løpet av første omgang.

I løpet av de første sju minuttene av andre omgang klarte ØIF å øke ledelsen med et mål. Sander Simonsen satte to på rad og sørget for at det sto 19–14 etter 37 minutter. Men det var aldri noe høyt tempo i kampen, og det fortsatte å komme en del feil fra begge lag.

Etter halvspilt andre omgang hadde ØIF skaffet seg en luke på sju mål. Det sto 23–16. ØIF hadde dratt sakte, men sikkert fra vertene utover i omgangen.

ØIF gjorde flere endringer underveis i kampen og testet også ut spillere på forskjellige posisjoner. Blant annet sto André Lindboe mye som midtback.

ØIF hadde åtte måls ledelse, men før det sto 20 minutter, hadde Bodø kuttet inn med tre mål, tre mål som ble scoret på rad og rekke. Det sto 24–19 med ti minutter igjen, og kampen hadde åpnet seg opp litt igjen, etter at ØIF hadde hatt god kontroll på det som foregikk i Bodø Spektrum.

Med seks minutter igjen, ledet ØIF med seks mål. To verdifulle og selvtillitsbyggende poeng var innenfor rekkevidde.

Men alt gikk ikke på skinner på slutten. Med fire minutter igjen, så hadde ØIF mistet et mål av forspranget, men da Bodø misset på en av sine avslutninger, så det ut til å gå veien. Likevel rotet ØIF vekk ballen i angrep og slapp Bodø enda et mål nærmere. ØIF tok en time out og budskapet fra Marinko da var klart – ”Sett den j ... ballen i mål”.

Sondre Paulsen fulgte sjefens oppfordring og sikret poengene, selv om Bodø i neste angrep reduserte på sjumeter.

Det endte 27-23, etter at Olaf Hoffstad satte inn kampens siste mål. Med seieren sendte også ØIF Bodø ned til 1. divisjon.

NB: Sander Simonsen fikk prisen som ØIFs beste spiller av juryen i Bodø.

Bodø HK – ØIF Arendal 23–27 (11–15)

Bodø Spektrum

Dommere: Arnfinn Larsen og Vegard Lillebuen.

Utvisninger: ØIF 1×2 min. Ingen for BHK.

Flest mål BHK: Henrik Bielenberg 7 mål.

Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Martin Lindell, André Lindboe 6, Sondre Paulsen 6, Eirik Heia Pedersen 2, Laurits Mo Rannekleiv 2, Olaf Richter Hoffstad 1, Jesper Munk 2, Herman Vildalen 2, Sander Løvlie Simonsen 6.