BLOGG: I lang tid har jeg brukt isbading som rekreasjon og restituering. Tirsdag skulle jeg for første gang prøve å svømme fra hull til hull under isen. Det var ikke like lett som antatt. Jeg hadde med meg en liten lommelykt og noen svømmebriller, men da jeg kom under isen, hjalp det ingenting. Jeg så langt på nær like mye som GoPro-kameraet viser. I kaldt vann blir lungene mindre og blodet strømmer til de indre organene. Alt som heter retningssans forsvinner og det er utrolig vanskelig å holde pusten.

Planen var at jeg skulle gå ned og svømme rett fram, men jeg svømte til venstre. Jeg slo hodet mitt i isen på veien, og så forsto jeg at jeg hadde svømt forbi hullet. Jeg kjente omsider at beinet mitt stakk opp et sted. Kanskje det var «Iceman» som tok på det? Heldigvis forholdt jeg meg ganske rolig der nede, og jeg kom meg opp igjen. Opplevelsen skremte meg ikke bort fra å prøve det igjen, men da må det i det minste planlegges og sikres bedre.

Se video her:

