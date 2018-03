Frisk avslutning på Vinterkarusellen

MANDAL: På kort distanse var det ni deltakere og beste mannlig løper ble Patrick Cusick (325) Søgne, med 13.42, og beste dame ble Isabella Andersen (243) GE Healthcare, med 15.34. En løper som skulle løpe 10km, ombestemte seg og snudde på vendepunkt for 3km - følte seg ikke helt kompetent for en lengre distanse.

Som vanlig samlet 10km flest deltakere med hele 18, av disse var fem damer. Her var det duket for en ny duell mellom Ingrid Ukkelberg (304), MIL og Inger Saanum (305) GE Healthcare. Førstnevnte ble best med 39.28, forøvrig eneste som kom inn under 40 blank.

Ivar Gogstad

Beste mannlige løper ble Arild Sletten (307) Holum, med 40.19. Det ble heller færre bestenoteringer, men det var en som jublet som perset med 45.49, ellers var det en kvinnelig løper som var godt fornøyd med å komme inn på under timen - hun hadde født og ikke fått løpt på nesten et år.

Resultater

3 KM

Gutter 15 – 16 år

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

1. Lauritz Dyrkolbotn 210 MK 14.30

Ivar Gogstad

Jenter 15 – 16 år

1. Isabella Andersen 243 GE Healthc. 15.34

Ivar Gogstad

Menn mosjon

Tommy Abrahamsen 208 Enter 19.44

Stein Andersen 246 GE Healthc. 15.36

Patrick Cusick 325 Søgne 13.42

Kalle Glomsaker MHI deltatt

Tomas Hjorteland 207 Spregevig 14.27

Bjørn Oftedal 250 Man.Komm. 15.40

Damer mosjon

Mari Melsom Kristensen 247 Søgne 16.38

10 KM

Gutter junior

1. Armin Boron 335 59.35

Ivar Gogstad

Menn vet. 35 – 39

1. Arild Sletten 307 Holum 40.19

2. Morten Bentsen 310 Herreklipp. 46.23

Damer vet. 35 – 39

1. Ingrid Ukkelberg 304 MIL 39.28

Menn vet. 40 – 44

1. Fernando Bravo 323 Kr.løpekl. 41.40

Damer vet. 40 – 44

1. Grete Rugland 337 Konsmo 53.24

2. Katarina Boron 333 60.31

Menn vet. 45 – 49

1. Trygve Sirnes 321 MVG 45.49

2. Rony L. Cortes 322 Optimera 48.17

3. Arild Krogstad 332 GE Healthc. 55.06

Damer vet. 45 – 49

1. Gudrun Fladen 330 Vass.Damen 54.25

Menn vet. 50 – 54

1. Einar Buø 309 MT 55.28

Menn vet. 55 – 59

1. Arvid Haaverstad 314 Herreklipp. 47.30

Damer vet. 55 – 59

1. Inger Saanum 305 GE Healthc. 41.47

2. Siren Rosseland 316 MHI 57.47

Menn vet. 65 – 69

1. Kristen Bue 326 MIL 53.07

2. Arne Pedersen 320 Revmatiker 57.47