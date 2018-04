Mot juniorlag på høyt nivå for Kristiansand Ishockeyklubb

KRISTIANSAND: Den årlige Elektroxperten Cup markerer slutten på sesongen for de yngste juniorlagene i kretsen. 162 unge hockeyspillere fra Haugesund, Stavanger, Klepp, Nærbø og Kristiansand møttes til dyst. 76 kamper ble avholdt i løpet av en intensiv helg, og det er helt tydelig at KIK stadig løfter seg sportslig sett. Ambisiøse trenerteam som over år har bygd opp hockeyklubben er noe av nøkkelen til den sportslige framgangen. Dyktige trenerteam som jobber sammen, ser den enkelte og ivaretar og motiverer barna på en god måte.

Svensk hockeyspiller bygger hockeykultur på Sørlandet

Christer Linder er hovedtrener for U8/U9-laget til Kristiansand Ishockeyklubb (KIK). Sammen med Martin Lalko, Dmitrijs Lukjanovs og Andy Johnson har han denne helga hatt ansvar for lagets 27 spillere. Christer har solid erfaring fra svensk ishockey og har spilt på profesjonelt nivå. Det å bygge identitet omkring det å være ishockeyspiller er viktig på Sørlandet, mener han.

– For oss er det viktig at barna skal være stolte av være ishockeyspillere, legger han til.

I Sverige er ishockey den viktigste idretten og i en by på Kristiansands størrelse er det gjerne fire ishaller. Ei bygd som Vennesla ville hatt én ishall, forteller Christer. Det er like mange ishaller i Sverige som det er Europris-butikker i Norge, sier han.

– For å bygge ishockeylaget må vi ha kontinuitet gjennom hele året, mener Christer. Og han forteller om et godt dialog med Kristiansand kommune for å bruke idrettsanlegg på sommerstid når isen er borte.

– Vi kan ha "off-ice-trening" som innebærer hurtighet, styrke og teknikk. Dette bygger hockeykultur og identitet, slår han fast. –Ishockey er en god kombinasjon for barn som spiller fotball sommerstid.

Lys framtid for hockey på Sørlandet

–Hvis vi fortsetter å rekruttere like mange medlemmer de neste årene, vil vi bygge juniorlag på et høyt nivå. Vi vil ha et godt etablert ungdoms- og juniorlag som vil hevde seg. Dette blir spennende, sier Chister entusiastisk og legger til:

– Det skjer mye i ishockeymiljøet i Kristiansand. Forrige helg var det en stor turnering i regi av Idda hockey med over 130 barn. Og så Elektroxperten cup denne helga! Dette lover godt for idretten på Sørlandet.

Stavanger Ishockeyklubb er imponert

Merethe Hauge Risa er mangeårig lagleder i Stavanger Ishockeyklubb. Merethe har fire barn som alle har spilt ishockey fra 3-4 årsalderen. Hennes eldste datter, Irja, er i dag keeper på Stavangers 1. divisjonslag. Merethe har fulgt den rivende utviklingen hockey har hatt i Stavanger de siste årene, spesielt på jentesiden.

–Jeg vet nok det meste om hva som rører seg i aldersbestemte klasser i hockey-Norge, sier hun. Og hun er imponert over hva som skjer i Kristiansand.

–Jeg ser samme utvikling her som jeg har sett i Stavanger, legger hun til. Stor rekruttering på de aldersbestemte klassene, og eksplosiv økning innen rekruttering av jenter! Det er det samme vi har sett innen fotball og hopp. Jentene er på full fart inn, fortsetter Merethe.

– Det er ingen tvil om at KIK har hevet seg stort sportslig. Nå spiller de jevnt med oss. Nå er det tette intense kamper. Det er åpenbart at KIK bygger erfaring og hockeykultur.

Utfordringer framover

– Det blir krevende framover, sier Anne Lene K. Hansen, leder for Kristiansand Ishockeyklubb.

Hun forteller at kapasiteten på ishallen allerede er sprengt. Skal vi utvikle oss videre i kvalitet og bredde, trenger vi en isflate til! Det er et enormt behov for mer is.

–Det er avgjørende at spillerne får nok tid på isen til å utvikle både individuelle ferdigheter og kollektivt samspill, avslutter hun.